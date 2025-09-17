Ormai a quattro giorni dall'inizio dell'evento, l'Italia ha finalmente annunciato le convocazioni per i Mondiali di ciclismo. La settimana iridata è in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda, per una storica prima volta del grande ciclismo in Africa. Il contingente azzurro sarà di 27 atleti e 44 persone in totale. La Federciclismo ha cercato di ridurre al minimo il suo gruppo per limare i costi, particolarmente elevati, di questa trasferta. Nonostante le difficoltà, l'Italia sarà presente in tutte le prove e con il pieno contingente nelle gare elite, contrariamente a quanto era stato annunciato qualche mese fa.

I leader delle squadre elite saranno Giulio Ciccone e Elisa Longo Borghini, mentre nelle categorie giovanili è molto atteso Lorenzo Mark Finn, campione del mondo degli juniores un anno fa.

Ciclismo, niente Mondiali per Tiberi

La squadra maschile elite sarà per la prima volta agli ordini di Marco Villa, storico Ct della pista che da quest'anno ha preso il posto di Daniele Bennati sull'ammiraglia azzurra del ciclismo su strada. La nazionale che Villa ha disegnato per i Mondiali di ciclismo in Ruanda vede Giulio Ciccone come punto di riferimento, e un gruppo di corridori particolarmente portati alle salite, visto il percorso con oltre cinquemila metri di dislivello. Molto interessante è la presenza di Giulio Pellizzari, al debutto in un mondiale elite e reduce da una convincente Vuelta Espana, mentre non è stato convocato Antonio Tiberi.

I convocati di Villa per la prova in linea dei Mondiali di ciclismo sono: Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone e Matteo Sobrero. Nella cronometro saranno schierati Cattaneo e Sobrero.

Le donne attorno a Longo Borghini

La leader della nazionale femminile sarà Elisa Longo Borghini. Le altre azzurre sono Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin. Nella crono correranno Paladin e Trinca Colonel.

Gli uomini under 23 sono Simone Gualdi, Pietro Mattio, Lorenzo Mark Finn e Alessandro Borgo. Nella crono correranno Borgo e Finn.

Gli uomini juniores sono Roberto Capello, Giacomo Rosato e Mattia Agostinacchio.

Per la crono sono stati scelti Capello e Agostinacchio.

Eleonora Ciabocco sarà la nostra rappresentante nella gara femminile under 23, mentre Federica Venturelli correrà la cronometro.

Infine, la nazionale juniores femminile è composta da Giada Silo, Chantal Pegolo e Elena De Laurentiis. Nella crono spazio a Pegolo e De Laurentiis.

Il programma dei Mondiali di ciclismo in Ruanda prevede le cronometro da domenica 21 a mercoledì 24 settembre. Le gare in linea sono invece in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre.