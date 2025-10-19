Nello stesso giorno di domenica 19 ottobre in cui il calendario del ciclismo 2025 chiude definitivamente i battenti, sulle strade di Andorra è andata in scena la prima edizione di una corsa - esibizione davvero insolita, la Andorra Cycling Masters. L'organizzazione ha ingaggiato a peso d'oro, 150.000 euro a testa, quattro stelle del ciclismo mondiale: Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Jonas Vingegaard e Primož Roglič. I quattro campioni si sono sfidati in due gare, una cronoscalata e una corsa in circuito. Roglič ha vinto la cronoscalata, mentre Del Toro si è aggiudicato il circuito battendo allo sprint lo stesso sloveno che è risultato il vincitore della classifica finale.

Del Toro sprinta nella corsa in circuito

L'evento speciale della Andorra Cycling Masters è iniziato con la cronoscalata di Coll de la Gallina, una delle salite più note del principato. I quattro campioni si sono misurati in una scalata di 11.7 chilometri, affrontata con le bici tradizionali da strada. Primož Roglič ha fatto segnare il miglior tempo in 25'39'', davanti a Tadej Pogačar, che ha chiuso al secondo posto in 25'59''.

Gli altri due campioni sono arrivati molto più attardati. Isaac Del Toro ha fatto segnare un tempo di 28'05'', mentre Jonas Vingegaard ha accumulato più di quattro minuti di ritardo, finendo ultimo in 29'24''.

Più tardi si è corsa la prova in circuito, che ha visto un serrato sprint tra Roglič e Del Toro, con la vittoria del messicano. Pogačar e Vingegaard si sono piazzati subito dietro nell'ordine. Grazie al primo posto nella crono e al secondo nella gara in linea, Roglič ha conquistato la vittoria finale di questo Andorra Cycling Masters.

Il documentario su una piattaforma streaming

L'organizzatore di questo evento così particolare, Betim Budzako, ha dichiarato che da questa giornata sarà realizzato un documentario. che mostrerà non solo la corsa ma soprattutto il dietro le quinte.

"Dal momento in cui Pogačar, Vingegaard, Del Toro e Roglič arrivano ad Andorra fino al loro ritorno a casa, i corridori e le loro famiglie saranno filmati. Questo permetterà ai tifosi di vedere il lato umano dei corridori e di scoprire come si preparano per queste gare", aveva dichiarato Budzako alla vigilia della corsa.

"L'idea è quella di permettere alle persone di guardare il ciclismo da una prospettiva diversa", ha spiegato Budzaku a proposito del concept del documentario, che sarà pubblicato su una piattaforma di streaming internazionale. "Ma non posso ancora dire quale sarà questa piattaforma, ne daranno comunicazione nelle prossime settimane", ha dichiarato l'organizzatore, che spera anche nel successo di questo documentario per far diventare il suo progetto un evento fisso del finale di stagione.