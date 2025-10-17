Sabato 18 ottobre si assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione di pallavolo femminile, la Supercoppa. Alle ore 17:30 presso il PalaTrieste si sfideranno, per la conquista di questo ambito trofeo, le due grandi protagoniste dello scorso campionato: la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano. Si assisterà a una partita diventata ormai un classico del volley femminile negli ultimi anni, con due squadre che nell’ultima stagione hanno dimostrato la propria qualità sia in ambito nazionale che europeo. Le Pantere punteranno a proseguire la striscia di trofei conquistati, mentre dall’altra parte le meneghine proveranno a iniziare la nuova stagione con un grande risultato.

La Supercoppa tra Conegliano e Milano sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, oltre che in diretta streaming in abbonamento su VBTV, con Fabrizio Monari ed Enrica Merlo al commento.

Le statistiche della Supercoppa

Per la terza volta consecutiva, la Supercoppa della Lega Volley Femminile vede sfidarsi la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, dopo le edizioni di Livorno e Roma, entrambe vinte da Conegliano. Inoltre, Conegliano detiene anche la striscia più lunga di vittorie consecutive di questa competizione, sette, mentre a livello complessivo sono otto i trofei in bacheca conquistati dal 2016 al 2024.

I precedenti in totale tra Conegliano e Milano sono quarantasei, con il bilancio che è nettamente a favore delle venete, con quarantuno vittorie, mentre sono cinque quelle delle lombarde. A livello di ex giocatrici, ce ne sono cinque tra le file di Milano, che in precedenza avevano giocato con Conegliano, ovvero Paola Egonu, Anna Danesi, Eleonora Fersino, Khalia Lanier ed Emma Cagnin. Anche tra le Pantere c’è una ex di turno, Nika Daalderop, che dopo aver giocato con Milano si è trasferita proprio all’inizio di questa stagione.

Lo stato di forma delle due squadre

Questa sfida valevole per la Supercoppa arriva dopo che si sono disputate le prime tre giornate della regular season della Serie A1 femminile.

La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano ha centrato tre vittorie e si trova al secondo posto in classifica con otto punti, alle spalle di Novara, mentre la Numia Vero Volley Milano è terza con sette punti, visto le due vittorie e una sconfitta. Conegliano ha aperto con la vittoria al tie-break contro Busto Arsizio, poi ha superato 3-0 sia Cuneo che San Giovanni. Dall’altra parte Milano ha iniziato con il 3-0 su Bergamo, poi ha perso al tie-break in trasferta contro Chieri e infine superato 3-1 Vallefoglia.