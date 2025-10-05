Dopo i trionfi azzurri della Nazionale, la stagione della pallavolo riparte con i campionati, a partire dalla Serie A1 di volley femminile. La caccia all’81° titolo di Campionesse d’Italia ripartirà lunedì 6 ottobre, quando in uno speciale Monday Night si giocheranno in contemporanea tutte e sette le partite della prima giornata della stagione 2025-26. I riflettori saranno puntati sulla E-Work Arena di Busto Arsizio, dove si svolgerà la sfida tra l’Eurotek Laica UYBA e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le Pantere sono reduci dalla stagione perfetta, in cui hanno vinto tutti i trofei possibili e punteranno a ripartire subito con un successo, contro un avversario che ha ben figurato nel pre campionato.

Il match tra Busto Arsizio e Conegliano sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Busto Arsizio-Conegliano: i risultati nella pre-season e i precedenti

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha giocato in pre-season la Courmayeur Cup, il torneo organizzato dalla Lega Volley Femminile nello scorso weekend. La squadra guidata da coach Daniele Santarelli ha perso per 1-3 nell’esordio contro l’Igor Gorgonzola Novara, dovendosi accontentare di giocare la finale per il terzo posto, vinta per 3-1 contro la Numia Vero Volley Milano. Il torneo è stato invece vinto da Novara, che ha superato in finale al tie-break la Savino Del Bene Scandicci.

Dall’altra parte invece l’Eurotek Laica UYBA di coach Enrico Barbolini è reduce dal convincente successo per 3-0 contro il Galatasaray nell’ultimo test pre campionato giocato in casa lo scorso martedì. A livello di precedenti tra Conegliano e Busto Arsizio, si sono giocate quarantatrè partite nelle competizioni nazionali, con trentadue vittorie a favore delle Pantere e undici per le avversarie. Nella scorsa stagione Conegliano si è imposta per 3-0 in entrambe le gare della regular season.

Le altre partite della prima giornata di Serie A1

Diverse sfide interessanti in programma nelle altre partite del primo Monday Night della Serie A1 di volley femminile, a partire dalla trasferta della Savino Del Bene Scandicci contro la Wash4Green Monviso Volley, mentre le vicecampionesse della Numia Vero Volley Milano affronteranno Bergamo.

Si giocheranno poi i match tra Il Bisonte Firenze e la Reale Mutua Fenera Chieri e tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Infine scenderanno in campo le due neopromosse, con la Cbf Balducci Hr Macerata che ospiterà la Cuneo Granda Volley, mentre l’Omag-Mt San Giovanni ospiterà l’Igor Gorgonzola Novara.