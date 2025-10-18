A Bassano del Grappa cala il sipario sulla stagione italiana 2025 del ciclismo professionistico. Domenica 19 ottobre, il calendario propone l’ultima giornata di corsa, con diversi appuntamenti sparsi per il mondo. Mentre in Oriente si correrà la Japan Cup e in Francia si sfideranno gli specialisti delle prove contro il tempo nella Chrono des Nations, in Italia è la Veneto Classic a chiudere l’attività e dare appuntamento al 2026. La corsa è organizzata dalla PP Events di Filippo Pozzato, che ha costruito un programma di manifestazioni per tutti i gusti in questa settimana, con un bel progetto che unisce sport e promozione del territorio.

La Veneto Classic propone un percorso molto tecnico che richiama alle corse fiamminghe. Nonostante la posizione in chiusura di stagione, la corsa ha richiamato sei squadre World Tour e molte delle miglior formazioni Professional.

Veneto Classic con il muro della Tisa e lo sterrato di Diesel Farm

In questa Veneto Classic, Pozzato ha cercato di riproporre il fascino delle classiche fiamminghe. Il punto più caratteristico del percorso è lo strappo della Tisa, un vero e proprio muro in pavè che sembra portato qui chissà come direttamente dal cuore delle Fiandre. Il percorso è di 180 chilometri, da Soave a Bassano del Grappa.

Superata Vicenza, si affronta una prima volta La Tisa per poi entrare nel circuito che comprende la salita della Rosina, da affrontare due volte. Si entra quindi in un altro circuito con cinque passaggi sulla Tisa, e infine si affronta un tratto in linea che propone anche lo sterrato, con un'impegnativa salita, di Diesel Farm. In vista del traguardo di Bassano del Grappa c’è da superare un ultimo scoglio nello strappo di Strada Soarda.

La Veneto Classic sarà trasmessa in diretta su Rai Due e Eurosport a partire dalle 15.55 di domenica 19 ottobre. Lo streaming si potrà seguire su Raiplay e sulle piattaforme Discovery Plus, Tim Vision, DAZN e Prime Video.

UAE ancora favorita

Nonostante questa posizione particolare nel calendario del ciclismo, la Veneto Classic è riuscita a comporre una buona starting list, con sei squadre World Tour e molte delle migliori Professional.

La solita UAE appare come il team di riferimento, seppure senza Pogacar e Del Toro, che hanno ormai chiuso le rispettive stagioni. La squadra emiratina punta qui su Sivakov, apparso in grande forma al Giro del Veneto, su Covi, Wellens e il fresco iridato gravel Vermeersch.

Attenzione poi alla Astana di Christian Scaroni e Simone Velasco, alla Groupama di Romaine Gregoire e alla Tudor di Marc Hirschi.

La Veneto Classic sarà anche l'ultima corsa della carriera per due veterani del ciclismo italiano, Alessandro De Marchi e Gianluca Brambilla.