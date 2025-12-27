La quarta giornata di ritorno di Regular Season della Serie A1 di pallavolo femminile raggiunge il suo apice nel big match dell’Allianz Cloud, dove oggi (sabato 27 dicembre) alle ore 18,00, la Numia Vero Volley Milano ospita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in un palazzetto sold-out da giorni. Milano arriva alla sfida dopo la sconfitta di Pesaro ma con la Supercoppa già in bacheca, vinta proprio contro le rivali venete, mentre Conegliano guida la classifica da imbattuta con sei punti di vantaggio sulla seconda, pur dovendo riscattare due finali perse in stagione.

Le meneghine di coach Lavarini sono quinte con 34 punti dopo 16 gare, le Pantere di Santarelli prime a quota 46: due squadre chiamate a confermare ambizioni e certezze diverse in una sfida che promette spettacolo. Il match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I precedenti e le ex di Milano-Conegliano

Quello odierno dell’Allianz Cloud sarà il confronto numero quarantanove tra Milano e Conegliano. Il bilancio storico è nettamente favorevole alle gialloblù, vincenti in quarantadue delle quarantotto sfide precedenti, ma il 2025 ha già raccontato un equilibrio più sottile.

In stagione è arrivato il successo di Milano in Supercoppa a Trieste, seguito dalla rivincita veneta nella gara d’andata al Palaverde. Tanti anche gli intrecci di mercato: hanno vestito la maglia di Conegliano Danesi, Cagnin, Lanier, Egonu e Fersino, oggi protagoniste a Milano, mentre Nika Daalderop è la grande ex di giornata avendo giocato le ultime due stagioni con il Vero Volley. Elementi che alimentano una rivalità ormai centrale nel panorama della pallavolo italiana.

Gli altri risultati della giornata di Serie A1

La quarta giornata di ritorno di Serie A1 ha già offerto risultati significativi sugli altri campi. Vallefoglia chiude il 2025 nel migliore dei modi restando imbattuta per tutto il mese di dicembre e conquistando un netto successo sul campo di San Giovanni in Marignano.

Nel derby piemontese, invece Cuneo supera in quattro set Monviso , che non riesce a dare continuità al successo infrasettimanale. Festa al Pala Igor per Novara, capace di avere la meglio su Bergamo solo al tie-break dopo una lunga battaglia. Cinque set anche al PalaBarton, dove Macerata espugna Perugia al termine di una sfida combattuta e ricca di ribaltamenti. All’E-Work Arena, Chieri si impone in quattro set su Busto Arsizio, lanciando la sfida di Coppa Italia, mentre il derby toscano va a Scandicci, vittoriosa su Firenze davanti a quasi 3000 spettatori e sempre più solida ai piani alti della classifica.