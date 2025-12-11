La Savino Del Bene Scandicci torna in campo oggi, giovedì 11 dicembre, per la terza e ultima gara della Pool A del Mondiale per Club di pallavolo femminile. Alle ore 21 italiane, nella cornice della Mercado Livre Arena – Pacaembu, la formazione di coach Marco Gaspari affronta le peruviane del Club Alianza Lima, con l’obiettivo di chiudere il girone al primo posto. Le toscane hanno già la certezza del passaggio alle semifinali, ma vincere permetterà di ottenere un incrocio sulla carta più agevole nel tabellone a eliminazione diretta. La sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Club Alianza Lima sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV.

Chiude il girone anche la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano contro le brasiliane del Dentil/Praia Clube.

Il cammino delle due squadre nel girone

Nel Girone A del Mondiale per Club, la Savino Del Bene ha espresso un percorso fin qui convincente che l’ha portata a ottenere la qualificazione alla semifinale. Nella prima giornata, Scandicci ha battuto con un netto 3-0 lo Zhetysu VC, dominando l’incontro con parziali di 25-22, 25-21 e 25-20, grazie a una prestazione solida in attacco e a un servizio incisivo che ha messo in difficoltà le avversarie kazake. Nella seconda uscita la formazione di coach Gaspari ha poi superato ancora per 3-0 le padrone di casa dell’Osasco São Cristóvão Saúde, consolidando il proprio rendimento e mettendo una seria ipoteca sulla vetta del girone.

Le peruviane del Club Alianza Lima, invece, hanno iniziato il loro cammino con una sconfitta per 3-0 contro Osasco, ma si sono riscattate nella seconda giornata ottenendo una vittoria per 3-1 contro lo Zhetysu VC, risultato che le mantiene in corsa per un posto in semifinale.

Il successo di Scandicci contro Osasco

Il confronto con Osasco ha visto Scandicci imporsi con autorità in tre set. Nella prima frazione, dopo un avvio equilibrato e il massimo vantaggio brasiliano sul 16-13, la squadra italiana ha costruito la rimonta grazie all’incisività di Antropova, alla continuità di Skinner e alla presenza a muro di Weitzel. Il parziale si è deciso ai vantaggi: muro di Antropova su Cugno ed errore conclusivo di Baird per il 29-31.

Nel secondo set le toscane hanno preso rapidamente il controllo del gioco, con un muro di Weitzel che ha prodotto lo strappo decisivo che ha portato al 22-25 finale. Il terzo set non ha più avuto storia: Nwakalor e Weitzel hanno fatto la differenza a rete, Skinner ha colpito in transizione e Scandicci ha guidato il parziale dall’inizio alla fine chiudendo 15-25. I numeri confermano l’ottima prestazione complessiva della Savino Del Bene Volley: 54% di efficacia in attacco, 48% di ricezione positiva (26% perfetta), 9 muri vincenti e 4 ace.