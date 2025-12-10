Con la conferma dell'ingresso della nuova Lotto - Intermarchè, il ciclismo del World Tour ha completato la lista delle sue squadre per la stagione 2026. L'UCI ha diramato l'elenco ufficiale dei team che hanno ricevuto la licenza WT, che ha spazzato via le ultime incertezze attorno al progetto belga sorto dalla fusione di Lotto e Intermarchè. Le squadre del ciclismo World Tour 2026 saranno 18, con diverse novità interessanti. Non ci sarà più la Arkèa, che ha chiuso la sua attività, e neanche la Cofidis, retrocessa tra le professional dopo una stagione particolarmente deficitaria.

Ciclismo, la Israel diventa NSN

Le novità riguardano il debutto della Uno X, il ritorno della ex Israel con un nuovo progetto, e quello della Lotto affiancata dalla Intermarchè. La squadra norvegese Uno X ha completato il suo percorso di crescita, che l'ha vista conquistare risultati sempre più importanti anno dopo anno, fino all'approdo nel World Tour. Nell'ultima stagione, che ha sancito la promozione nella massima serie del ciclismo, la Uno X ha conquistato una tappa al Tour con Abrahamsen, la het Nieuwsblad con Waerenskjold e un sesto posto in classifica generale al Tour con Johannessen.

NSN Cycling Team è il nuovo nome della vecchia Israel. Dopo il tormentato finale della scorsa stagione, il nucleo israeliano della squadra si è fatto da parte, lasciando il posto ad un nuovo sponsor spagnolo, la società di gestione sportiva NSN, che ha tra i suoi soci anche l'ex campione di calcio Andrès Iniesta.

La NSN ha completato un mercato di ottimo livello, con un ringiovanimento significativo dell'organico e l'arrivo della stella Biniam Girmay.

La Lotto con i talenti De Lie e Widar

Infine, la Lotto - Intermarchè è il frutto della fusione tra le due squadre attive separatamente fino a questo 2025. La squadra avrà un organico molto giovane, ma anche ambizioso, con leader come Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt e l'attesissimo neoprofessionista Jarno Widar, uno dei possibili crack del prossimo futuro per le corse a tappe. "Con l'unione di due storiche squadre belghe, inizia un nuovo, importante capitolo. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato instancabilmente per costruire un progetto solido e ambizioso", ha dichiarato Jean Francois Boulart, Direttore Generale di Lotto - Intermarché.

"La fiducia dell'UCI con l'assegnazione della licenza per i prossimi tre anni conferma la nostra direzione e ci motiva ancora di più" ha aggiunto Boulart.

Ecco le 18 squadre del ciclismo World Tour per la stagione 2026

Alpecin-Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ United

INEOS Grenadiers

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar

NSN Cycling Team

Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step

Picnic PostNL

Team Jayco AlUla

Visma - Lease a Bike

UAE Emirates XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team.

Tutte le squadre hanno ottenuto una licenza di tre anni, tranne la Picnic. La Commissione licenze UCI ha deciso di limitare la durata della licenza del team olandese a un anno e di rivalutare il rinnovo alle stagioni successive in base al rispetto di alcune condizioni finanziarie.