La RedBull-Bora hansgrohe è stata la grande protagonista del mercato del ciclismo professionistico. La squadra tedesca ha fissato l'obiettivo a lungo termine di diventare il team numero uno al mondo, e ha rinforzato in maniera sostanziale sia l'organico dei corridori che lo staff tecnico. Il grande colpo ad effetto è stato quello di Remco Evenepoel, che conta di trovare nella RedBull la spinta per esprimere tutto il suo potenziale ed avvicinarsi a Tadej Pogacar. La squadra tedesca ha completato il suo organico con l'aggiunta del 30° ed ultimo corridore, che è il velocista belga Arne Marit, proveniente dalla Intermarchè.

Dempster: 'Marit è un corridore subito pronto'

Arne Marit andrà a rinforzare un settore come quello degli sprint che per la RedBull-Bora non è centrale, ma comunque non deve essere abbandonato. "Arne è un corridore che può essere pronto subito", ha dichiarato il Ds Zak Dempster presentando l'ultimo arrivato. "La sua velocità naturale, il suo istinto agonistico e la sua affidabilità lo rendono un'aggiunta preziosa al nostro team per sprint e classiche. È anche un corridore con ampi margini di crescita. Siamo fiduciosi di poter fare il prossimo passo insieme" ha aggiunto Dempster.

Marit lavorerà con gli altri specialisti delle volate di casa RedBull-Bora, Danny Van Poppel e Jordi Meeus, per contribuire al raggiungimento di risultati importanti.

La parte più importante della stagione della RedBull-Bora hansgrohe sarà nelle corse a tappe, senza tralasciare alcune classiche, soprattutto se Remco Evenepoel dovesse decidere di ampliare il suo raggio d'azione. Per i grandi giri i leader sono lo stesso Evenepoel, Florian Lipowitz, Primož Roglič, Jai Hindley e Giulio Pellizzari. In questa abbondanza, i tecnici dovranno operare con attenzione, per dare a ciascuno un programma interessante e che non crei frizioni.

RedBull: via Sobrero, arriva Cattaneo

Per le classiche, Evenepoel punterà sulle Ardenne, senza escludere un possibile debutto alla Sanremo o al Fiandre. Uno degli obiettivi della RedBull-Bora dovrà essere anche quello di ottenere di più da Laurence Pithie e Maxim Van Gils, due dei colpi del ciclomercato di un anno fa, che per vari motivi non hanno reso quanto sperato.

Gli italiani della squadra restano quattro. Non ci sarà più Matteo Sobrero, passato alla Lidl Trek, mentre è arrivato Mattia Cattaneo, che ha seguito il capitano Evenepoel dalla Soudal Quickstep. Sono confermati Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti e Gianni Moscon.

I 30 corridori della RedBull-Bora hansgrohe per la stagione di ciclismo 2026