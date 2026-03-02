Appena archiviato il weekend d'apertura con le vittorie di Van der Poel e Brennan nella Het Nieuwsblad e nella Kuurne, la stagione di classiche del nord del ciclismo prosegue con la Samyn Classic, che quest'anno assume la denominazione ufficiale di Ename Samyn Classic per motivi di sponsor. La corsa è in programma mercoledì 4 marzo su un percorso di 204 chilometri, con partenza a Quaregnon e arrivo a Dour.

Samyn, occhi puntati sulla Visma

La corsa inizia con un tratto in linea per poi entrare in due diversi circuiti disegnati attorno a Dour, caratterizzati da una sequenza di strappi e brevi tratti di pavè.

Le difficoltà sono in rapida successione, ma non particolarmente selettive. L'arrivo è nuovo, in leggera ma costante salita, un po' stretto e tortuoso per una corsa che potrebbe concludersi anche con una volata abbastanza folta.

La stella della corsa è senz'altro Wout van Aert. A due mesi dalla frattura della caviglia rimediata in una gara di ciclocross e dopo aver saltato il weekend d'apertura per un'influenza, il campione della Visma è pronto per il debutto stagionale nel ciclismo su strada. "Wout si sta ora avviando verso un lungo periodo con molte gare importanti. Speriamo che la malattia non influisca sulla sua capacità di iniziare quelle gare con una forma migliore. Speriamo che ciò accada martedì a Le Samyn, sabato alla Strade Bianche e poi alla Tirreno-Adriatico.

Ci auguriamo che recuperi la forma fisica il prima possibile" ha commentato il Ds della Visma Grischa Niermann confermando la presenza di van Aert all'Ename Samyn Classic.

Cinque giovani italiani in gruppo

Lo stato di forma di van Aert è un'incognita, ma il campione belga è senz'altro da inserire tra i principali favoriti. La Visma, attesa come la squadra faro della corsa, potrebbe puntare anche su Christophe Laporte, apparso in ottime condizioni nelle prime uscite stagionali. Tra gli altri possibili protagonisti segnaliamo Gerben Thijssen, Laurenz Rex e Jordi Meeus.

Gli italiani al via sono appena cinque, tutti molto giovani: Alessio Magagnotti nella RedBull, Alessandro Borgo e Alberto Bruttomesso nella Bahrain, Pietro Mattio nella Visma e Matteo Milan nella Groupama.

La Ename Samyn Classic sarà trasmessa martedì 3 marzo a partire dalle 15.15 su Eurosport, Discovery Plus e HBO Max, con il commento della coppia Gregorio - Belli.