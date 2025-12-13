In un attesissimo incontro con la stampa nel suo ritiro spagnolo, la UAE Emirates ha delineato le strategie per la stagione di ciclismo 2026. Naturalmente, il momento clou della giornata è stato quello in cui il campione del mondo Tadej Pogačar ha svelato il suo programma di corse. Il calendario del fuoriclasse sloveno promette un’annata ricca di sfide e spettacolo, con due impegni inediti e tutte le classiche Monumento. Pogačar ha confermato che la sua stagione prenderà avvio con la Strade Bianche, una corsa affascinante e a cui tiene particolarmente.

Il campione del mondo non correrà il Giro, ma solo il Tour de France, dove sarà affiancato da Isaac Del Toro, mentre João Almeida sarà impegnato in un doppio appuntamento tra Giro e Vuelta.

Pogačar, via con la Strade Bianche

Dopo aver corso la Strade Bianche, Pogačar sarà impegnato in tutte e quattro le classiche Monumento della primavera: Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi. Ovviamente, il campione del mondo punta forte soprattutto su Sanremo e Roubaix, le uniche due monumento che ancora mancano al suo eccezionale palmarès.

Dopo la conclusione della Liegi, Pogačar avrà solo un giorno di riposo prima di lanciarsi in un'inedita e sorprendente avventura: il Giro di Romandia.

Questa sarà una novità assoluta per il talento sloveno, che non ha mai partecipato a questa corsa. Qui si chiuderà la prima parte della sua stagione, che poi riprenderà a giugno, non con il tradizionale Delfinato, ma con il Giro di Svizzera, altra corsa inedita per il campione del mondo, che dimostra una volta di più di avere sempre bisogno di stimoli nuovi.

Pogačar punterà al quinto Tour de France, dove debutterà Isaac Del Toro. In molti attendevano il messicano al Giro d'Italia, invece, la strategia della UAE ha scambiato i ruoli tra lui e Almeida, un punto fisso nello schieramento per le ultime due edizioni del Tour. Il programma post-Tour di Pogačar non è ancora chiaro, ma tutto fa immaginare che possa ruotare intorno alle classiche canadesi di settembre, ai Mondiali e al Lombardia.

Del Toro debutta all'UAE Tour

Per quanto riguarda Isaac Del Toro, il suo programma scatterà con l'UAE Tour, continuerà con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Il messicano proseguirà con la Volta Paesi Baschi, e dopo una pausa, preparerà il debutto al Tour de France correndo il Delfinato, che dal 2026 sarà denominato Tour Auvergne-Rodano-Alpi.

João Almeida salterà, invece, il Tour de France. Forte dei grandi successi ottenuti in questo 2025, avrà un ruolo più slegato dai compiti di gregariato per Pogačar. Almeida inizierà a correre a febbraio con la Volta Valenciana e la Volta Algarve, quindi sarà alla Parigi-Nizza e al Catalunya, ultimi appuntamenti in vista del Giro d'Italia, dove sarà il leader della UAE.

Nella seconda parte di stagione, Almeida punterà anche alla Vuelta España, dove ha raggiunto il secondo posto nella passata stagione.