La Sir Sicoma Monini Perugia è in finale al Mondiale per Club 2025 di pallavolo maschile. I Block Devils si giocheranno il titolo iridato contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon, già affrontati e superati nella fase a gironi di questo torneo. La finale è in programma oggi (domenica 21 dicembre) alle ore 22:30 italiane presso l'Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile. Un match che si preannuncia molto combattuto e spettacolare, visto che l’incrocio di mercoledì scorso è terminato al tie-break. Perugia andrà alla caccia del terzo titolo mondiale della propria storia, dopo i trionfi del 2022 e 2023.

La finale tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon sarà visibile in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il precedente nel girone tra Perugia e Osaka

Il precedente nel girone disputato tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Osaka Bluteon, ha visto i Block Devils vincere al tie-break per 3-2 al termine di una sfida lunga oltre due ore e mezza e caratterizzata da un livello tecnico elevatissimo. La formazione giapponese ha approcciato meglio l’incontro, imponendosi nel primo set grazie a una gestione ordinata del gioco, ma Perugia ha saputo reagire con grande personalità, ribaltando l’inerzia del confronto e aggiudicandosi la seconda e la terza frazione.

Dopo il ritorno di Osaka nel quarto set, che ha riportato la gara in equilibrio, il tie-break ha offerto altissima intensità, con scambi prolungati, battute aggressive e continui capovolgimenti di fronte. Nel set decisivo i Block Devils hanno avuto la meglio ai vantaggi, chiudendo 23-21 grazie soprattutto ai 21 punti di Wassim Ben Tara e a una prestazione difensiva di grande spessore, impreziosita da 19 muri vincenti complessivi.

La vittoria di Perugia in semifinale

La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato con pieno merito l’accesso alla finale del Mondiale per Club superando il Vôlei Renata con un netto 3-0. I Block Devils hanno offerto una prestazione di altissimo livello, dominando i primi due set grazie a una superiorità evidente in tutti i fondamentali e chiudendo le prime due frazioni con parziali di 25-15 e 25-16.

Più equilibrato il terzo set, nel quale la formazione brasiliana ha provato a rientrare in partita nel finale, ma Perugia ha mantenuto lucidità e concentrazione, trovando il punto decisivo con il muro vincente di Sebastián Solé. A livello individuale sono spiccati i numeri dei principali protagonisti: Wassim Ben Tara ha chiuso da miglior realizzatore con 16 punti, impreziositi da un ace e due muri, mentre Agustin Loser ha confermato la sua centralità nel sistema di gioco con 11 punti, 2 ace, un muro e il 100% in attacco.