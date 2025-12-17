La Sir Sicoma Monini Perugia torna subito in campo al Mondiale per Club 2025 di pallavolo, per il secondo impegno della fase a giorni. Oggi (mercoledì 17 dicembre) alle ore 17:30 italiane è in programma la sfida contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon, vice campioni d’Asia, nel match valido per la Pool B. Dopo l’esordio vincente contro la formazione libica dello Swehly Sports Club, il livello dell’avversario si alza sensibilmente per i Block Devils, chiamati a un test già indicativo in chiave qualificazione alle semifinali. Infatti i giapponesi, vice campioni d’Asia, hanno lanciato un segnale fortissimo battendo all’esordio i campioni in carica del Sada Cruzeiro con un sorprendente e netto 3-0.

Una vittoria che conferma la crescita del movimento nipponico e che impone a Perugia massima attenzione, soprattutto su velocità di gioco, difesa e continuità in cambio palla. Il match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La vittoria all’esordio di Perugia

L’esordio della Sir Sicoma Monini Perugia ha rispettato in pieno gli obiettivi fissati alla vigilia dallo staff tecnico: approccio solido, atteggiamento giusto e dispendio energetico contenuto. Contro la formazione libica dello Swehly Sports Club, Perugia ha imposto il proprio ritmo sin dai primi scambi, chiudendo la pratica in poco più di un’ora con un netto 3-0 (25-10, 25-14, 25-18).

Perugia ha imposto fin dalle prime battute il proprio ritmo, dominando il match con continuità in tutti i fondamentali e senza mai concedere spazio allo Swehly. I Block Devils hanno costruito ampi vantaggi già nei primi due set, trascinati da un servizio incisivo e da un muro efficace, per poi amministrare con sicurezza anche il terzo parziale, chiudendo la gara in scioltezza.

I protagonisti attesi

Coach Lorenzetti nella sfida contro lo Swehly Sports Club ha schierato il sestetto tipo con Giannelli-Ben Tara in diagonale, Solè e Loser al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Colaci libero. Giocatori che potrebbero nuovamente tornare in campo oggi. A fare la differenza è stato soprattutto il servizio: Plotnytskyi ha acceso il match con quattro ace, risultando costantemente incisivo anche in fase offensiva.

Positivi e significativi anche gli ingressi dalla panchina, a conferma della profondità del roster perugino: Dzavoronok ha chiuso con 8 punti e due ace, mentre Yuki Ishikawa ha portato ulteriore qualità e ritmo alla manovra. Una prestazione complessiva di controllo, utile anche per rodare i meccanismi in vista delle sfide più impegnative del girone.