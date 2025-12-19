Fem van Empel, la campionessa del mondo di ciclocross in carica, ha deciso di sospendere per un periodo indefinito la sua carriera nel ciclismo professionistico ad appena 23 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua squadra, Visma–Lease a Bike, tramite un comunicato stampa ufficiale. A partire dal 1° gennaio, van Empel lascerà il WorldTeam, in quello che potrebbe essere solo uno stop temporaneo, ma che ha tutto il sapore di un addio definitivo. La campionessa olandese, tre ori mondiali e tre europei nel ciclocross, ha vissuto un periodo molto complicato dal punto di vista psicologico, scontrandosi con un ciclismo che non le permette più di mantenere un buon equilibrio mentale.

"Ora mi sembra il passo giusto", ha commentato van Empel annunciando la sospensione della carriera.

Van Empel: 'Al Koppenbergcross il corpo e la mente mi hanno inviato un messaggio'

Negli ultimi tempi, Fem van Empel era uscita completamente dai radar del ciclocross, nonostante il suo status di campionessa del mondo in carica. La sua ultima apparizione risale al Koppenbergcross dello scorso 1° novembre, quando si era ritirata dopo pochi minuti di gara. "Durante quella gara, il mio corpo e la mia mente hanno inviato un messaggio molto chiaro. Non sono una che si arrende facilmente, ma inconsciamente, una decisione era già stata presa. Ora mi sembra il passo giusto", ha dichiarato van Empel, chiarendo i motivi dietro la sua scelta.

Giunta alla conclusione che fosse necessario dare una direzione diversa alla sua vita, van Empel ha optato per una sospensione, almeno temporanea, dell'attività. Questo implica anche un accordo consensuale per rescindere il contratto con la squadra Visma–Lease a Bike. "È una decisione ponderata e con cui mi sento a mio agio. Al momento, mi mancano sia lo scopo che il piacere che ho provato nel ciclismo per anni. Volevo anche essere onesta e corretta con la squadra al riguardo. Per ora, questo mi sembra il passo giusto", ha aggiunto van Empel, sottolineando l'importanza della trasparenza e della sincerità nelle sue relazioni professionali.

'Un nuovo capitolo sembra giunto'

Fem van Empel, 23enne olandese, è stata la numero uno del ciclocross nelle ultime stagioni, collezionando ben cinquanta vittorie, inclusi tre titoli mondiali ed europei consecutivi.

Nonostante i successi, l’ultimo anno è stato caratterizzato da sfide personali e professionali, culminate nella necessità di trovare un equilibrio tra la vita privata e le esigenze della competizione ad alto livello. Le difficoltà di van Empel sono emerse chiaramente nella scorsa primavera, quando ha interrotto bruscamente la sua stagione nel ciclismo su strada. Il ritorno al ciclocross si è poi esaurito in una manciata di apparizioni, fino all’uscita di scena nel Koppenbergcross.

"Un nuovo capitolo sembra giunto. Sono molto grata per tutto il supporto che ho ricevuto dalla squadra, dalla mia famiglia e dai tifosi, e non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro", ha commentato Fem van Empel, mostrando ottimismo nonostante la sospensione della carriera. Questa dichiarazione evidenzia la sua volontà di affrontare nuove opportunità e percorsi, anche se lontano dal mondo del ciclocross.