Anche in questo periodo di pausa della stagione agonistica, Tadej Pogačar non smette di essere al centro dell'attenzione nel mondo del ciclismo. Il campione del mondo si trova in Spagna con tutta la UAE Emirates per il consueto periodo di preparazione invernale, che fa da preludio alle prime corse. Nell’allenamento svolto venerdì 19 dicembre, Pogačar ha battuto il KOM del Coll de Rates, una salita classica e tra le più frequentate della Costa Blanca. Il fuoriclasse sloveno è stato anche ripreso da alcuni cicloamatori che si sono visti superare in salita a doppia velocità.

In scia ai compagni Wellens e Del Toro, Pogačar ha volato il Coll de Rates a oltre 32 chilometri orari di media.

Ciclismo, il messaggio di Pogačar agli avversari

Tadej Pogačar deteneva già il KOM del Coll de Rates, ma è riuscito ad abbassare il suo precedente record di 24 secondi, una prestazione straordinaria che appare come un segnale chiaro agli avversari in vista delle sfide della stagione 2026. La salita del Coll de Rates, situata nei pressi di Calpe, è riconosciuta come una delle scalate più iconiche per l'allenamento nel ciclismo, un terreno di confronto e test per le tante squadre che soggiornano nella zona per il ritiro invernale. Con una lunghezza di 6,4 chilometri e una pendenza media del 5,5%, questa salita offre un terreno non impossibile, ma ideale per verificare il grado di preparazione.

Solo un anno fa, Pogačar aveva già fatto notizia quando aveva battuto il precedente detentore del KOM, Peter Øxenberg, con un tempo di 12 minuti e 21 secondi. Tuttavia, il nuovo record di Pogačar segna un progresso impressionante, essendo il primo ciclista nella storia a completare la salita in meno di dodici minuti, esattamente 11'57'', mantenendo una media di oltre 32 chilometri orari. Questo risultato è testimonianza della sua forma fisica già di ottimo livello in questa fase iniziale della preparazione.

#Training 🚲 / 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) avec l’aide de ses équipiers a battu le record de montée du Coll de Rates : 6,42km à 5,5% à une vitesse moyenne de 32,3 km/h 🤯



📹 S. Keukeleir pic.twitter.com/iFiLzRSNLC — Renaud Breban (@RenaudB31) December 20, 2025

Pogačar in scia a Del Toro e Wellens

Durante la scalata da record al Coll de Rates, Pogačar è stato supportato dai compagni di squadra Wellens e Del Toro, i quali hanno svolto un ruolo cruciale nell'accompagnarlo durante questa sfida.

Il video girato da alcuni cicloamatori durante la salita mostra il campione del mondo a ruota dei compagni, intenti a spingere a tutta. Pogačar ha poi probabilmente aumentato ulteriormente l'andatura nell'ultima parte, andando così a segnare questo tempo record. Il campione ha poi postato l'attività su Strava, commentando con il solito tono leggero e scherzoso: "Buon Natale e felice anno nuovo".

Tadej Pogačar inizierà la sua stagione 2026 con la Strade Bianche del 7 marzo. Correrà poi tutte le classiche monumento della primavera, la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo questo blocco di classiche debutterà in due brevi corse a tappe, il Giro di Romandia e il Giro di Svizzera, per poi puntare al quinto Tour de France. Il finale di stagione sarà segnato dall'assalto al Mondiale e al Lombardia.