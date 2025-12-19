La Sir Sicoma Monini Perugia affronterà i brasiliani del Volei Renata nella semifinale del Mondiale per Club di pallavolo maschile, match in programma sabato 20 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 22.30 italiane. I Block Devils sono reduci dal netto successo per 3-0 contro il Sada Cruzeiro e ora sono chiamati a un confronto di altissimo livello contro un’altra formazione brasiliana, padrona di casa, in un contesto ambientale caldo e carico di passione. In palio c’è l’accesso alla finale e la possibilità di continuare l’inseguimento al terzo titolo mondiale.

Il match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Volei Renata sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il cammino di Perugia e Volei Renata nei gironi

Il match si preannuncia equilibrato e ricco di contenuti tecnici, con la Sir Sicoma Monini Perugia che arriva all’appuntamento da imbattuta e forte del primo posto nel gruppo B. Il cammino dei Block Devils è stato fin qui impeccabile, con tre vittorie ottenute contro Swehly, Osaka Bluteon e Sada Cruzeiro, quest’ultima superata con un netto 3-0 che ha certificato la solidità del collettivo guidato da Angelo Lorenzetti. Il Volei Renata, dal canto suo, ha vissuto una fase a gironi più altalenante: sconfitta al tie-break contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie, successo nel derby brasiliano contro il Praia Clube e ko nell’ultima uscita contro l’Al-Rayyan.

Un percorso che non ridimensiona le ambizioni dei verdeoro, pronti a sfruttare il fattore campo e l’energia del pubblico per provare a sovvertire i pronostici.

La vittoria dei Block Devils contro Sada Cruzeiro

Nell’ultima gara disputata, la Sir Sicoma Monini Perugia ha dato un segnale di forza chiaro imponendosi con autorità sui campioni in carica del Sada Cruzeiro. Il 3-0 finale, maturato al termine di una prova sempre in controllo, ha messo in luce un gioco di squadra efficace, continuo e ben distribuito in tutti i fondamentali. I Block Devils hanno saputo indirizzare il match fin dalle prime battute, mantenendo alta la pressione al servizio e costruendo un muro solido e puntuale che ha spesso disinnescato le principali soluzioni offensive dei brasiliani.

Nel corso dei tre set, la formazione umbra ha fatto registrare 12 muri vincenti e una percentuale offensiva complessiva del 58%, numeri che testimoniano la qualità della prestazione collettiva. A livello individuale, si sono distinti diversi protagonisti, a partire da Kamil Semeniuk, autentico trascinatore e premiato come miglior giocatore dell’incontro grazie ai suoi 18 punti, impreziositi da servizi vincenti e da un contributo costante in attacco. Ottima anche la prova di Agustin Loser e Wassim Ben Tara.