Oggi (giovedì 18 dicembre) il Mondiale per Club di pallavolo maschile propone l’ultima e decisiva giornata della fase a gironi. Alle ore 14.00 italiane la Sir Sicoma Monini Perugia scende in campo contro i brasiliani del Sada Cruzeiro in una sfida che vale l’accesso alle semifinali. Il match rappresenta un autentico scontro diretto del girone B, tra due squadre con ambizioni dichiarate di arrivare fino in fondo alla competizione e con la consapevolezza che ogni giocata potrà fare la differenza. I Block Devils arrivano dalla vittoria al tie-break contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon e saranno chiamati ad un’altra gara di grande intensità.

Il match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Sada Cruzeiro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La sfida decisiva tra Perugia e Sada Cruzeiro

L’incrocio tra Perugia e Cruzeiro arriva al termine di un percorso molto diverso per le due squadre. I Block Devils si presentano all’ultimo impegno del girone forti di due vittorie consecutive che hanno certificato la solidità del gruppo guidato da Angelo Lorenzetti. Dopo il netto 3-0 contro lo Swehly Sports Club, gli umbri hanno superato anche l’ostacolo Osaka Bluteon al termine di una vera e propria maratona sportiva, dimostrando tenuta fisica e lucidità tattica. Il Sada Cruzeiro, campione del mondo in carica, vive invece una situazione di classifica molto più delicata.

Dopo il pesante 0-3 subito all’esordio proprio contro Osaka, i brasiliani hanno reagito superando lo Swehly con un secco 3-0. Quindi il Cruzeiro è obbligato a vincere contro Perugia, che invece potrebbe accontentarsi anche di arrivare al tie-break.

La vittoria in rimonta contro l’Osaka

L’ultimo match disputato dalla Sir Sicoma Monini Perugia è stato ieri contro l’Osaka Bluteon, in cui è arrivata la vittoria per 3-2 al termine di oltre due ore e mezza di gioco ad altissimo livello tecnico. I giapponesi erano partiti meglio, imponendosi nel primo set grazie alla regia lucida di Brizard, ma Perugia ha saputo reagire con personalità, conquistando il secondo e terzo parziale attraverso una pallavolo corale e continua.

Giannelli ha distribuito il gioco con efficacia, portando in doppia cifra tutti i principali attaccanti. Osaka ha poi trovato il guizzo nel quarto set, trascinando la sfida al tie break, trasformato in uno spettacolo puro fatto di scambi prolungati, battute aggressive e attacchi. Alla fine, Perugia ha chiuso ai vantaggi 23-21, trascinata dai 21 punti di Ben Tara e da un ottimo muro con 19 block vincenti complessivi, segnale di una squadra pronta a giocarsi tutto nella sfida decisiva contro il Sada Cruzeiro.