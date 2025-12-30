Juventus: Il sogno Tonali non è impossibile [VIDEO]. La Juventus pianifica un mercato mirato e lo pianifica già a gennaio anche se i nomi, non tutti per carità, paiono buoni più per l'estate che per l'inverno, viste le difficoltà per raggiungere i due obiettivi in questione. Sandro Tonali è il sogno per il centrocampo e il ritorno di Federico Chiesa idea per l'attacco.

Strategia a due fasi

La dirigenza bianconera divide le operazioni in due tempi distinti: prestiti low-cost o occasioni a gennaio per tamponare emergenze immediate e colpi pesanti a giugno per una rivoluzione strutturale del centrocampo e attacco.

Priorità assoluta a centrocampo e fasce offensive, dove Spalletti chiede profili capaci di alzare qualità, intensità fisica e imprevedibilità nei duelli uno contro uno contro difese chiuse. Questo approccio garantisce flessibilità finanziaria senza stravolgere il bilancio UEFA, permettendo di preservare risorse per operazioni estive decisive e di rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

Tonali, il grande sogno

Sandro Tonali resta il profilo ideale per la regia bassa, con visione di gioco eccellente, personalità da leader e capacità di dettare i tempi in fase di costruzione dal basso. L'operazione slitta però a giugno causa valutazione oltre i 100 milioni, contratti blindati fino al 2028 e richieste elevate del club inglese, che lo considera incedibile in inverno.

La Juve studia contropartite tecniche come giovani promettenti e cessioni strategiche di big in esubero per rendere fattibile il colpo grosso, sognando un Tonali che trasformi la mediana bianconera in un reparto da Scudetto.

Chiesa, suggestione o qualcosina in più

Per l'inverno emergono Guido Rodriguez dal West Ham: mediano argentino esperto, pronto a prestito o basso costo per dare equilibrio immediato, rotazioni affidabili in un calendario fitto e copertura difensiva preziosa. Ancora più intrigante il clamoroso ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool, con ok di Spalletti per un prestito secco sulle fasce esterne che sfrutterebbe al massimo le sue qualità esplosive.

Portiere e esterni in ballo

Mattia Perin vicino al Genoa potrebbe sbloccare Brooke Norton-Cuffy, esterno destro giovane e dinamico valutato 15-20 milioni, ideale per dare alternative sulla fascia destra con sovrapposizioni e spinta offensiva. In porta si valuta anche Nicola Leali come vice temporaneo fino a giugno per garantire continuità. La dirigenza resta vigile su eventuali opportunità last minute per completare il reparto con profili utili anche in prospettiva futura.