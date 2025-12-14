Per la prima volta nella storia del Mondiale per Club di pallavolo femminile si gioca una finale con due squadre italiane. Infatti oggi (domenica 14 dicembre) alle ore 20:30 ci sarà un derby italiano per il titolo iridato, con la sfida per il trofeo tra la Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Questa storica finale si gioca alla Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo, dove ieri le due formazioni italiane sono riuscite a superare in semifinale le padrone di casa, battendo entrambe le squadre brasiliane. Scandicci ha superato nettamente per 3-0 il Dentil Praia Clube, mentre Conegliano ha avuto la meglio in rimonta per 3-1 contro l’Osasco São Cristóvão Saúde.

La finale del Mondiale per Club sarà visibile in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Le vittorie in semifinale di Scandicci e Conegliano

La Savino Del Bene Scandicci è stata la prima a staccare il pass per la finale, imponendosi con un netto 3-0 sulle brasiliane del Dentil Praia Clube e confermando un percorso perfetto fatto di quattro vittorie su quattro, tutte senza concedere set. Contro le campionesse sudamericane, la squadra di coach Gaspari ha gestito con lucidità i momenti chiave dell’incontro. Il primo set si è risolto sul 25-23 grazie alla continuità offensiva di Antropova e Bosetti, mentre il secondo, combattutissimo fino ai vantaggi, ha premiato Scandicci per maggiore freddezza nel finale (26-24).

Nel terzo parziale le toscane hanno preso subito il controllo, respingendo ogni tentativo di rientro e chiudendo 25-19, con Antropova top scorer a quota 20 punti.

Più sofferta, ma altrettanto significativa, la semifinale della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano contro l’Osasco São Cristóvão Saúde. Le pantere hanno infatti concesso alle brasiliane il primo set perso nel torneo (21-25), andando sotto anche nel secondo parziale prima di reagire con carattere e qualità. Dal 17-21 Conegliano ha cambiato marcia, riequilibrando la sfida con il 25-23 che ha girato l’inerzia del match. Da lì in poi la squadra di Santarelli è tornata dominante, chiudendo la partita con un doppio 25-16 e conquistando la seconda finale consecutiva.

Decisivi i 18 punti di Gabi, ben supportata da Haak e Zhu.

Gli ultimi precedenti tra le due italiane

I confronti recenti tra Scandicci e Conegliano raccontano una supremazia delle pantere, sia in campionato che nelle competizioni continentali. Il confronto più recente tra le due squadre risale al campionato di Serie A1 del 16 novembre scorso, quando al Palaverde le pantere hanno battuto le toscane per 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-16) nel big match di regular season. A livello extra nazionale, il precedente più significativo è la finale di CEV Champions League 2025, giocata l’anno scorso all’Ülker Sports Arena di Istanbul: Conegliano si è imposta nettamente con un 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) su Scandicci, in una finale dominata. Le toscane questa sera proveranno quindi a ribaltare il trend storico per conquistare il trofeo.