Il calendario del grande ciclismo World Tour è pronto a ripartire con lo UAE Tour, la corsa a tappe degli Emirati che è in programma dal 16 al 22 febbraio. Nonostante il forfait di Jonas Vingegaard, che era annunciato al via ma che poi ha rimandato il debutto, la corsa manterrà un livello altissimo diventando la prima vera sfida diretta tra i big in questa stagione. I corridori più attesi sono Remco Evenepoel e Isaac Del Toro, che daranno il via al confronto tra RedBull e UAE, in quello che potrebbe diventare uno dei leit-motiv dell'intera stagione del ciclismo.

Per Evenepoel il vantaggio della cronometro

Alla vigilia del via della corsa, la starting list dell'UAE Tour è stata completata e conferma la grande qualità del gruppo. Le due stelle sono Evenepoel e Del Toro, ma i motivi di interesse vanno al di là della presenza di questi due campioni. Evenepoel arriva qui lanciato da uno scintillante avvio di stagione e avrà dalla sua anche la cronometro individuale, in cui potrebbe mettere via un buon vantaggio. Del Toro è invece all'esordio e avrà al suo fianco una spalla di qualità ed esperienza come Adam Yates. Sarà molto interessante capire quale sarà il livello di Evenepoel in salita e se il suo passaggio alla RedBull lo avrà davvero aiutato a fare un ulteriore salto di qualità.

Tra gli altri uomini che possono puntare alla classifica generale spicca Antonio Tiberi, protagonista di un buon avvio di stagione nelle corse spagnole e che qui trova un percorso interessante per inserirsi nella corsa al podio finale. Ci saranno poi Felix Gall, Ben O'Connor, Michael Storer e Derek Gee, all'esordio con la Lidl Trek.

Nella cronometro si assisterà ad una grande sfida tra Evenepoel e Joshua Tarling.

Diretta su Eurosport e Rai

Il livello è molto alto anche per quanto riguarda gli arrivi in volata. Jonathan Milan è il punto di riferimento, anche grazie allo schieramento della Lidl Trek che comprende Consonni, Theuns e Walscheid. Altri grandi sprinter al via dello UAE Tour sono Welsford, Dainese, Jakobsen, Van Uden e Malucelli.

Il percorso prevede due arrivi in salita, alla terza e alla sesta tappa, una crono individuale di 12 km alla seconda, e quattro tappe per velocisti.

L'UAE Tour sarà trasmesso in diretta sia da Eurosport e dalle piattaforme collegate Discovery Plus / HBO Max che da Rai Sport e Rai Play. La prima tappa, lunedì 16 febbraio, sarà trasmessa dalle 11.50, la seconda dalle 10.50, le restanti a partire dalle 12.30.