Carlos Alcaraz, attuale numero uno del ranking mondiale, è atteso nei quarti di finale degli Australian Open. Il giovane campione spagnolo affronterà Alex de Minaur in uno degli incontri più attesi del torneo maschile, che si disputerà sulla prestigiosa Rod Laver Arena di Melbourne.
Programmazione dei quarti di finale
La giornata dedicata ai quarti di finale degli Australian Open vedrà susseguirsi diversi incontri di altissimo livello. La sfida tra Alcaraz e de Minaur rappresenta uno dei momenti clou del programma. L'orario preciso dell'incontro verrà definito in base alla programmazione ufficiale del torneo e agli esiti degli incontri precedenti.
Modalità di visione dell'incontro
La partita sarà trasmessa in diretta su piattaforme dedicate al tennis e ai grandi eventi sportivi. Gli appassionati potranno seguire l'incontro attraverso i canali ufficiali che detengono i diritti di trasmissione degli Australian Open, per non perdere neanche un punto di questa importante sfida.
Entrambi i tennisti arrivano a questo appuntamento dopo aver disputato un percorso convincente nel torneo, dimostrando grande forma e determinazione. Sono ora pronti a contendersi un posto in semifinale, promettendo spettacolo agli spettatori.