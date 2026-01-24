Jole Galli è stata eliminata ai quarti di finale nella gara‑2 di skicross a Veysonnaz, tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026, disputata in Svizzera.

La gara e l’esito

La livignasca si è trovata in una batteria impegnativa, con la tedesca Daniela Maier subito in fuga fin dalla partenza. Galli ha lottato con determinazione, ma non è riuscita a superare l’austriaca Sonja Gigler, che ha mantenuto la seconda posizione e ha ottenuto la qualificazione. La padrona di casa Fanny Smith non è partita, rendendo la sfida ancora più serrata.

La vittoria è andata a Daniela Maier, che ha condotto la gara fin dalla struttura iniziale.

Alle sue spalle si è piazzata Sonja Gigler, mentre al terzo posto, dopo un fotofinish, si è classificata la canadese Marielle Thompson.

Classifica generale e contesto

Nonostante il successo di Maier in questa gara, la leadership della classifica generale resta saldamente nelle mani di Sandra Näslund, con 610 punti. Maier è seconda con 469 punti, seguita dalla francese Marielle Berger Sabbatel con 367. Jole Galli occupa la decima posizione con 186 punti.

Qualificazioni e distacchi

In precedenza, nelle qualificazioni di gara‑2 a Veysonnaz, Galli aveva ottenuto l’ottavo tempo, con uno scarto di +1"12 dalla migliore, la tedesca Daniela Maier, che aveva fermato il cronometro a 56"66. Alle sue spalle si erano piazzate Sandra Näslund (+0"16) e la svizzera Saskja Lack (+0"87). Andrea Chesi era ventinovesima con un ritardo di +3"99.