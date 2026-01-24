Giovanni Franzoni ha centrato un’impresa straordinaria vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, la prova più prestigiosa della Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta ha incassato un premio eccezionale che ha significativamente modificato il suo bilancio stagionale.

Il trionfo sulla Streif e il montepremi eccezionale

Sulla leggendaria pista Streif, considerata l’“Università del Circo Bianco”, il 24enne azzurro ha tagliato il traguardo con il tempo di 1’52"31, precedendo Marco Odermatt di sette centesimi. Per questa vittoria è stato assegnato un super‑jackpot di 100.000 euro, una cifra quasi il doppio rispetto al premio standard di 54.709 euro previsto nelle altre tappe della Coppa del Mondo.

Impatto sul Prize Money Ranking

Grazie a questo risultato, Franzoni ha portato i suoi guadagni stagionali a 204.987 euro. Questo lo ha proiettato al secondo posto nella classifica dei premi sportivi stilata dalla FIS, alle spalle di Marco Odermatt, che guida con 636.231 euro.

Dettagli sul montepremi di Kitzbuehel

Una fonte internazionale conferma che il montepremi per la discesa di Kitzbuehel è stato di 101.000 euro. Questa cifra rappresenta una parte di un fondo complessivo di un milione di euro destinato ai tre giorni di gare. Il dato, pur leggermente superiore, sottolinea la natura eccezionale del premio assegnato a Franzoni.

In sintesi, la vittoria di Franzoni sulla Streif non solo rappresenta un successo sportivo di grande rilievo, ma ha anche un impatto economico significativo. Il premio ricevuto ha quasi raddoppiato il consueto importo, proiettando l'atleta tra i protagonisti assoluti del Prize Money Ranking stagionale.