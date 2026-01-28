Jannik Sinner affronta Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open, in programma mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena. Il vincitore si contenderà un posto in semifinale contro Novak Djokovic.

Il contesto del match

Sinner, numero due del mondo, punta a raggiungere la sua nona semifinale in un torneo del Grande Slam. L'incontro con Shelton rappresenta un passaggio cruciale nel suo percorso a Melbourne.

Ben Shelton, tennista statunitense e numero otto del seeding, è l'avversario che si frappone tra l'azzurro e la possibilità di sfidare Djokovic.

Dettagli e precedenti

Il confronto diretto tra Sinner e Shelton è nettamente favorevole all'italiano: Sinner conduce otto a uno nei precedenti. Nei match vinti, l'azzurro non ha mai perso un set, con una striscia di diciannove parziali consecutivi conquistati.

L'incontro è previsto nella sessione serale australiana, che in Italia inizierà non prima delle ore nove del mattino.

Informazioni sulla trasmissione

Il match si disputerà mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena, con orario italiano non prima delle ore nove. La diretta sarà disponibile su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Il bilancio storico tra i due tennisti evidenzia la superiorità di Sinner: otto vittorie a una, con una serie di diciannove set consecutivi vinti. L'incontro si inserisce in un contesto di alta tensione, con in palio un posto in semifinale contro Novak Djokovic.