Jessica Pegula ha conquistato per la prima volta la semifinale dell’Australian Open, superando la connazionale Amanda Anisimova nei quarti di finale con il punteggio di 6‑2, 7‑6. Ora affronterà Elena Rybakina, che ha eliminato Iga Swiatek, nella penultima sfida del torneo.

Il cammino di Pegula

La numero sei del mondo ha finalmente superato il muro dei quarti a Melbourne, dove era stata eliminata nelle edizioni del 2021, 2022 e 2023. A 31 anni, Pegula ha raggiunto la semifinale grazie a una prestazione solida e determinata: ha chiuso il primo set in trenta minuti, dominando con un ace finale, e ha gestito con freddezza il secondo, vincendo il tiebreak 7‑1.

Anisimova, ventiquattrenne, ha pagato caro una lunga serie di errori non forzati e doppie falli, che hanno compromesso la sua rimonta.

Rybakina elimina Swiatek e attende Pegula

Elena Rybakina, quinta testa di serie, ha fermato la corsa di Iga Swiatek, numero due del mondo, con un netto 7‑5, 6‑1. La kazaka torna così in semifinale di un Grande Slam per la prima volta dopo Wimbledon 2024. Il confronto tra Pegula e Rybakina promette equilibrio: le due si sono affrontate sei volte in carriera, con un bilancio di tre vittorie ciascuna.

Le dichiarazioni delle protagoniste

Pegula ha confermato di sentirsi a suo agio nelle condizioni di gioco australiane, sottolineando di aver atteso a lungo questo momento: “È fantastico – ha dichiarato – qui ho sempre giocato bene, anche nelle sconfitte”.

Rybakina, dal canto suo, ha spiegato di aver affrontato la partita con maggiore serenità, definendola “un altro giorno, un’altra partita”, e ha messo in evidenza la sua efficacia al servizio e la capacità di mantenere l’aggressività nei momenti decisivi.