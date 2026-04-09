Jannik Sinner ha affrontato un momento di notevole difficoltà fisica durante il suo match degli ottavi di finale all’ATP Masters 1000 di Montecarlo contro il ceco Tomas Machac. Nel corso del secondo set, l’atleta azzurro ha manifestato chiari segni di disagio, toccandosi ripetutamente la schiena. Questo episodio ha interrotto la sua impressionante striscia di trentasette set vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000. Sinner si è trovato in una posizione svantaggiata, sotto 2-5 con due break di ritardo, e durante il cambio di campo ha assunto una pastiglia, sebbene non sia stato specificato se tale assunzione fosse direttamente correlata al fastidio fisico avvertito.

Nonostante la palese difficoltà, Sinner ha dimostrato grande tenacia, riuscendo a recuperare entrambi i break e a portarsi sul 6-5. Tuttavia, nel successivo tiebreak, il tennista italiano è apparso nuovamente in affanno, adottando uno stile di gioco più passivo e continuando a mostrare segni di dolore alla schiena. Machac ha saputo capitalizzare la situazione, aggiudicandosi la frazione per 7-3 e rimandando l’esito finale dell’incontro al decisivo terzo set.

Intervento medico in campo e le parole di Sinner

Nel set conclusivo, Jannik Sinner è riuscito a strappare il servizio a Machac nel terzo game e, dopo il cambio di campo, si è portato in vantaggio sul 3-1. Machac, tuttavia, ha mantenuto la pressione, accorciando le distanze sul 2-3.

È stato proprio in questo frangente, durante il successivo cambio di campo, che è stato richiesto l’intervento del medico per Sinner. L’azzurro ha confidato al dottore: “Non mi sento tanto bene”, aggiungendo di avere la testa che girava e di sentirsi debole. Contemporaneamente, anche Machac ha richiesto un medical time-out, segnalando un problema al gomito. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, Sinner è riuscito a tenere il servizio, consolidando il suo vantaggio sul 4-2.

Il contesto della sfida e gli obiettivi di Sinner

La sfida contro Tomas Machac era di fondamentale importanza per Jannik Sinner, il cui obiettivo era raggiungere i quarti di finale e estendere la sua impressionante serie di vittorie consecutive nei Masters 1000 a diciannove, iniziata a Parigi indoor e proseguita a Indian Wells e Miami.

Un successo in due set avrebbe portato la striscia di set vinti a trentotto. I precedenti tra i due vedevano Sinner dominare con tre vittorie su tre, senza mai cedere un set, l’ultimo dei quali a Doha. La sua performance a Montecarlo è attentamente monitorata anche per la corsa al primo posto nel ranking ATP, posizione attualmente occupata da Carlos Alcaraz, con Sinner a circa duecento punti di distanza. Per massimizzare le sue possibilità, Sinner e il suo team avevano optato per il ritiro dal torneo di doppio, concentrandosi esclusivamente sul singolare. Machac, prima di questo incontro, aveva già superato Altmeier e Cerundolo a Montecarlo in due set.