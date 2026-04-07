Siamo giunti a Gara 2 delle Semifinali Play Off SuperLega di pallavolo. Giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, al PalaBanca Sport di Piacenza si terrà il secondo atto della sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia. Dopo il successo ottenuto in Gara 1, i Block Devils si presentano in Emilia con l’obiettivo di consolidare il vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite. Dall’altra parte, Piacenza è chiamata a una prova di carattere davanti al proprio pubblico per riequilibrare immediatamente il confronto e tenere aperta la corsa verso la finale.

Il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Il risultato di Gara 1

Il primo atto ha confermato l’elevato livello della sfida, con Perugia capace di imporsi in quattro set (25-23, 25-21, 20-25, 25-22) al termine di un match intenso e combattuto. Piacenza, nonostante l’assenza pesante di Mandiraci, ha saputo restare in partita grazie a una distribuzione aggressiva al centro, trovando in Robertlandy Simon un riferimento costante: per lui 19 punti e miglior realizzatore dei suoi. Tuttavia, la maggiore continuità degli umbri ha fatto la differenza nei momenti chiave, con Plotnytskyi e Semeniuk efficaci in banda e soprattutto con Wassim Ben Tara protagonista assoluto: 19 punti, un muro e il 64% in attacco gli sono valsi il premio di MVP.

Precedenti ed ex del match

Il bilancio dei precedenti sorride nettamente a Perugia, avanti con 18 vittorie contro le sole 2 di Piacenza, un dato che evidenzia la solidità della formazione umbra nei confronti diretti. Gara 2 rappresenta quindi un crocevia importante anche dal punto di vista psicologico, con i padroni di casa determinati a invertire la tendenza. Non mancano inoltre gli ex a rendere ancora più interessante la sfida: Gianluca Galassi ha vestito la maglia di Perugia nella stagione 2018/19, mentre Dragan Travica ha difeso i colori bianconeri tra il 2020 e il 2022. Un intreccio che contribuirà ad accendere un confronto che si preannuncia ancora ad altissima intensità.