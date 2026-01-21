Jannik Sinner ha superato il primo turno degli Australian Open grazie al ritiro del suo avversario, Hugo Gaston. Tuttavia, l'attenzione si è concentrata su un episodio avvenuto fuori dal campo. Durante un'intervista nel podcast Pod Laver Arena, al numero due del mondo è stato chiesto, in tono scherzoso, di scegliere un compagno di doppio tra Nick Kyrgios e Kim Jong‑un. La sua risposta, tra l'imbarazzo e il sorriso, ha messo in luce la crescente pressione mediatica che lo circonda.

Un esordio facile, sotto i riflettori

L'incontro con Gaston si è concluso prematuramente a causa del ritiro del tennista francese, consentendo a Sinner di avere un inizio torneo agevole.

Ciononostante, l'interesse dei media è stato superiore rispetto alla partita stessa. Tra interviste, podcast e richieste di visibilità, l'atleta italiano si è trovato a gestire una comunicazione sempre più complessa, in cui la sua tipica sobrietà e moderazione sono state messe alla prova.

La risposta tra ironia e prudenza

Durante il gioco proposto nel podcast, Sinner ha risposto con una battuta: “Kyrgios per vincere una partita di tennis, ma per un'uscita fuori dal campo… non saprei”. Il tono leggero è stato considerato rischioso dagli intervistatori stessi, che hanno subito offerto una via d'uscita: “Non devi rispondere”. Il campione altoatesino ha quindi concluso con un “non lo so”, tra risate e imbarazzo.

Pressione dei media e comunicazione contemporanea

Questo episodio dimostra come Sinner, anche senza essere provocato direttamente, venga spesso coinvolto in situazioni comunicative ambigue, in cui intrattenimento e informazione si fondono. Dopo aver risposto a domande sulla sua sospensione per clostebol, ora si trova a dover gestire un contesto in cui ogni parola può diventare un titolo e ogni risposta può rappresentare un rischio.

Un'altra fonte riporta la stessa battuta: “Beh, per giocare a tennis scelgo senza dubbio Nick, non voglio perdere. Ma per passare del tempo insieme… onestamente, non lo so”, seguita da “Non devi rispondere!”. Questa versione, diffusa da un sito indipendente, conferma il tono ironico e la cautela con cui Sinner ha affrontato la domanda.