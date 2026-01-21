La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero uno, esordirà nel torneo di doppio misto agli Australian Open 2026 nella prossima notte italiana. Il sorteggio ha riservato un avversario ostico: la tedesca Laura Siegemund e il francese Édouard Roger‑Vasselin.

Tabellone degli Australian Open: un percorso insidioso

Il debutto contro Siegemund e Roger‑Vasselin rappresenta una sfida di alto livello. Il percorso, però, potrebbe farsi ancora più impegnativo già al secondo turno. In caso di vittoria, Errani e Vavassori potrebbero affrontare i campioni in carica, gli australiani Olivia Gadecki e John Peers, presenti in tabellone grazie a una wild card.

Le possibili sfide future per la coppia italiana

Se la coppia azzurra dovesse superare anche il secondo turno, il quarto di finale potrebbe riservare un altro ostacolo di rilievo: la testa di serie numero cinque, composta dalla serba Aleksandra Krunić e dal croato Mate Pavić. Nella parte alta del tabellone figurano anche la coppia numero quattro, formata dalla statunitense Taylor Townsend e dal croato Nikola Mektić, potenziali avversari in semifinale.

La parte bassa del tabellone è invece presidiata dalla seconda testa di serie, la brasiliana Luisa Stefani e il salvadoregno Marcelo Arévalo, che potrebbero incrociare la strada degli azzurri solo in finale.

Errani e Vavassori arrivano a Melbourne forti di un palmarès significativo nel doppio misto: nel 2025 hanno conquistato il titolo al Roland‑Garros e agli US Open, dimostrando una solida intesa e una notevole esperienza nei tornei del Grande Slam. Il loro rendimento li rende una delle coppie più temute del circuito misto.