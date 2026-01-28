Federica Brignone torna a gareggiare nelle discipline veloci a Crans-Montana. La località svizzera ospita la prima prova cronometrata della discesa libera femminile, un appuntamento cruciale per la Coppa del Mondo 2025-2026 e un banco di prova fondamentale per la campionessa valdostana in prospettiva olimpica.

Il contesto e le motivazioni della campionessa

Dopo aver ottenuto un brillante sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz, Brignone ha raccolto risposte incoraggianti dagli allenamenti recenti. Sulle nevi elvetiche, l'atleta azzurra mira a testare la propria condizione fisica e tecnica in competizioni di alto livello, prima del grande obiettivo olimpico.

Le due prove cronometrate previste, una discesa libera e un Super-G, forniranno indicazioni preziose sia a lei che al suo staff tecnico.

Le altre protagoniste e il programma di gara

Insieme a Brignone, anche Sofia Goggia rientra in pista. Dopo aver saltato il precedente weekend in Repubblica Ceca, la bergamasca cerca di ritrovare entusiasmo sulla pista svizzera, teatro di quattro sue precedenti vittorie. Il contingente italiano per le gare di velocità è ulteriormente rafforzato dalla presenza di Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere. La prima prova cronometrata della discesa libera è in programma alle ore 10.30.

Convocazioni e atmosfera a Crans-Montana

