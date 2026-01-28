Si svolgerà a Seefeld in Tirol, dal 30 gennaio al 1° febbraio, la tredicesima edizione del “Triple” maschile di combinata nordica. L’evento, parte della Coppa del Mondo, prevede tre gare concatenate in tre giorni consecutivi e fungerà da antipasto ai Giochi olimpici invernali.

Formula e calendario dell’evento

La formula del “Triple” prevede tre format differenti. Si parte venerdì con una Mass Start (10 km di fondo seguiti da un salto sul trampolino), si prosegue sabato con una Compact (salto e 7,5 km di fondo) e si conclude domenica con una Gundersen “lunga” (salto e 12,5 km di fondo).

I distacchi accumulati al traguardo di ogni giornata vengono riconvertiti in punti da sommare al salto del giorno successivo, determinando così l’ordine di partenza delle frazioni di fondo successive. Inoltre, i punti di Coppa del Mondo assegnati saranno dimezzati nei primi due giorni e raddoppiati nel terzo.

Contesto e precedenti

Il “Triple” è un evento multi‑stage nato nel 2014 e consolidatosi nel calendario della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. Seefeld in Tirol è la sede tradizionale dell’evento, che quest’anno giunge alla sua tredicesima edizione. L’ultima apparizione risale a febbraio 2025. L’albo d’oro recente vede Vinzenz Geiger (GER) vincitore nel 2025, mentre tra i protagonisti storici figurano Eric Frenzel (GER), Jarl Magnus Riiber (NOR) e Johannes Lamparter (AUT).

Seefeld in vista delle Olimpiadi

Il “Triple” di Seefeld rappresenta un banco di prova ideale in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina 2026. La formula articolata e la successione ravvicinata delle gare metteranno alla prova la preparazione atletica e tecnica degli atleti, offrendo un’anteprima competitiva di alto livello.

Storia e significato del “Triple”

Il format del “Triple” è stato introdotto nella stagione 2013/14 come momento clou della Coppa del Mondo di combinata nordica. Consiste in tre gare consecutive, con distacchi cumulativi che influenzano le fasi successive, e prevede una distribuzione dei punti di Coppa del Mondo differenziata: metà nei primi due giorni, doppia nel terzo. Seefeld è diventata sede fissa dell’evento, che ha visto trionfare atleti come Frenzel, Riiber, Lamparter e Geiger.