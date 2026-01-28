Lorenzo Musetti ha chiarito le cause del suo ritiro durante il match dei quarti di finale degli Australian Open 2026. Il tennista italiano ha spiegato di aver avvertito un fastidio alla gamba destra già all’inizio del secondo set, un dolore che è progressivamente aumentato fino a rendergli impossibile proseguire l’incontro.

Il racconto dell’infortunio

In conferenza stampa, Musetti ha raccontato: “L’ho sentito all’inizio del secondo set. Sentivo qualcosa di strano alla gamba destra. Ho continuato a giocare, perché stavo giocando davvero bene, ma sentivo che il dolore aumentava e il problema non si risolveva.

Alla fine, quando ho chiesto il timeout medico, per trattarlo tre minuti, mi sono seduto e quando ho ripreso a giocare, lo sentivo ancora di più e il dolore diventava sempre più forte. Quindi non c’è molto da dire al riguardo”.

Ha aggiunto che, nonostante tutti i test pre-stagionali non avessero evidenziato alcun problema, la sensazione era quella di uno strappo: “Personalmente sento di conoscere il mio corpo, e sono abbastanza sicuro che si tratti di uno strappo, purtroppo”.

Riguardo alla natura precisa dell’infortunio, Musetti ha spiegato: “Non sono un medico, non so se è l’adduttore. È lì, ma, ovviamente, farò tutti gli esami quando tornerò a casa e, ovviamente, vi aggiornerò”.

Il dolore è diventato insopportabile all’inizio del terzo set: “Riuscivo a mantenere la posizione, cercando di non pensare troppo al dolore, ma poi, quando mi sono seduto per tre minuti e non mi sono rilassato, ma sono rimasto più a lungo nella posizione di attesa, il dolore ha iniziato immediatamente ad aumentare.

Poi ho iniziato a sentire anche, soprattutto quando ho iniziato con il dritto in posizione aperta, di non riuscire a tornare al centro, e poi ho iniziato a non riuscire a giocare davvero. Quindi, sfortunatamente, non c’era modo di fasciarmi, di fare qualcosa per continuare a giocare”.

Contesto e prospettive

Il ritiro è avvenuto mentre Musetti era in vantaggio per due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Una situazione che rende ancora più doloroso l’epilogo, considerando la prestazione di alto livello mostrata fino a quel momento.

Nei prossimi giorni, Musetti effettuerà esami approfonditi per definire l’entità dell’infortunio e pianificare il percorso di recupero.

Ha sottolineato che non si aspettava un simile epilogo, soprattutto trovandosi in vantaggio nel match e in una condizione di forma ottimale.

Precedenti infortuni alla gamba

In passato, Musetti ha già dovuto affrontare problemi alla gamba sinistra, come accaduto al Roland Garros 2025, quando si ritirò in semifinale contro Carlos Alcaraz a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra. All’epoca dichiarò: “Dolore è cominciato nei primi game del terzo set. Me lo sono trascinato in avanti pensando di poterlo un po’ gestire però poi ho sentito che perdevo sempre più potenza e forza in quel muscolo e quindi non riuscivo a stare più dietro agli scambi”.