Remco Evenepoel ha ufficialmente aperto la sua stagione con la nuova squadra, la Red Bull‑Bora‑Hansgrohe, e ha subito chiarito le sue ambizioni in vista del Tour de France: “Posso competere per il secondo posto. Per il primo, dipenderà da Tadej e Jonas”.

Il contesto della nuova avventura

Il campione belga, fresco di passaggio dalla Soudal‑Quick‑Step al team tedesco, ha scelto il Trofeo Ses Salines a Maiorca come esordio stagionale. Si tratta di una cronometro a squadre che segna l’inizio della sua nuova avventura. In questa fase iniziale, ha già indicato il Tour de France come obiettivo principale della stagione.

Le dichiarazioni di Evenepoel

Con chiarezza e determinazione, Evenepoel ha dichiarato: “Posso competere per il secondo posto. Per il primo, dipenderà da Tadej e Jonas”. Una frase che sintetizza le sue ambizioni realistiche e la consapevolezza della forza dei suoi principali avversari, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard.

Calendario e strategia stagionale

Il debutto stagionale di Evenepoel è previsto il 29 gennaio al Trofeo Ses Salines a Maiorca, seguito dalla partecipazione al UAE Tour (16‑22 febbraio). Seguirà un campo di allenamento in altura a Tenerife. Questo piano serve a prepararlo al meglio per la Volta a Catalunya in marzo e, soprattutto, per il Tour de France, in programma dal 4 al 26 luglio.

La scelta di gare iniziali come la cronometro a squadre e la corsa mediorientale è strategica per affinare la forma e testare la squadra in vista della Grande Boucle. È confermato che non prenderà parte al Giro d’Italia né al Giro delle Fiandre, concentrando tutte le energie sul Tour. Qui, condividerà la leadership con Florian Lipowitz per sfidare Pogacar e Vingegaard.