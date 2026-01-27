L’Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella per la trasferta di Champions League a Dortmund. Il centrocampista non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara di domani in Germania a causa di un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento odierno. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per stabilire i tempi di recupero.

Il contesto della trasferta decisiva

La notizia giunge alla vigilia dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. L’Inter è chiamata a una prestazione decisiva per sperare di evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale.

L’assenza di Barella rappresenta un duro colpo per il centrocampo nerazzurro, che deve già fare i conti con altre assenze importanti.

Altri indisponibili e le opzioni tattiche

Oltre a Barella, non saranno della partita neppure Hakan Çalhanoğlu e Denzel Dumfries, anch’essi alle prese con problemi fisici. In assenza di Barella, Chivu potrebbe valutare l’impiego di Sucic o Frattesi per garantire equilibrio e intensità alla mediana. La squadra nerazzurra dovrà quindi affrontare la sfida senza uno dei suoi leader a centrocampo.

Monitoraggio delle condizioni in vista del campionato

Il centrocampista resterà a Milano e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. L’obiettivo è recuperarlo in vista del prossimo impegno di campionato. L’affaticamento muscolare si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende Calhanoglu e Dumfries, rendendo la gestione della rosa ancora più complessa per l’allenatore.