La speaker radiofonica Chiara Papanicolaou ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale parla della Juventus e di quello che sarebbe un ritorno clamoroso nel club bianconero: "Dybala che torna alla Juve, molti romanticoni la vedrebbero bene però alla Juve lo sono un po' meno. In questo momento l'ingaggio dell'argentino a parametro zero non è in programma. Domani chissà. Perché la situazione è ancora tutta in divenire. L'unica cosa certa è che Paolo Dybala non sarà più un giocatore della Roma nella prossima stagione".

Dybala e un futuro sempre più lontano dalla Capitale

La Papanicolaou ha poi analizzato la situazione contrattuale di Paulo Dybala, evidenziando come il rapporto con la Roma sia destinato a concludersi alla naturale scadenza dell’accordo fissato al 30 giugno 2026. Secondo la speaker, la separazione avverrebbe in un clima di reciproco rispetto e riconoscenza, ma senza i presupposti per una prosecuzione del rapporto professionale.

Nel delineare gli scenari futuri, la giornalista sottolinea come l’interesse più concreto provenga dal Boca Juniors, storica formazione di Buenos Aires, intenzionata a riportare in patria l’attaccante argentino per rafforzare il proprio progetto sportivo e accendere l’entusiasmo dello stadio Bombonera.

Papanicolaou riferisce inoltre che, secondo quanto riportato da un noto quotidiano sportivo sudamericano, il presidente del club argentino Juan Román Riquelme sarebbe impegnato in prima persona nel tentativo di convincere Dybala ad accettare la proposta. Al momento, tuttavia, non si registrano sviluppi definitivi né accordi formalizzati.

Infine, la giornalista osserva che, qualora dovesse inserirsi la Juventus nella corsa al calciatore, lo scenario potrebbe mutare sensibilmente. In tal caso, conclude Papanicolaou, il legame costruito in passato tra Dybala e il club bianconero potrebbe rappresentare un fattore determinante nelle scelte future del giocatore.

Juventus e Dybala, una storia fatta di tanti gol

Paulo Dybala, durante la sua esperienza alla Juventus (2015–2022), ha collezionato 293 presenze segnando 115 gol e fornendo circa 48 assist, diventando uno dei giocatori più decisivi dell’era recente bianconera. Con la maglia della Juve ha inoltre conquistato ben 12 trofei: 5 campionati di Serie A, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, contribuendo in modo determinante ai successi del club.