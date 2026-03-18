Lois Openda può lasciare la Juventus in estate. Nonostante grandi aspettative, l'attaccante belga non è riuscito ad imporsi in quel di Torino ed a replicare quanto di buono fatto con la maglia del Lipsia. Il riscatto dal club tedesco sembrerebbe certo ma la Vecchia Signora è pronta a valutare delle offerte congrue per giugno. Diverse le società interessate tra cui il Lens ed il Fenerbahce.

Non solo il Fenerbahce, anche il Lens su Openda

Un gol ed un assist in 23 presenze per il classe 2000; numeri che rimarcano le sue difficoltà di ambientamento nel campionato italiano e che potrebbero far propendere ad una cessione in estate.

Stando ad alcuni rumors, il Lens sembrerebbe interessato alle prestazioni dell'ex Lispia e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con il club bianconero. Una trattativa che il club francese vorrebbe impostare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la Vecchia Signora punterebbe ad una cessione a titolo definitivo vicina ai 30 milioni di euro per non effettuare una minusvalenza rispetto ai 40 milioni spesi meno di un'estate fa. Il Lens che si sta guandando un posto nella prossima Champions League permetterebbe ad Openda di rimettersi in gioco e ritornare protagonista; oltre alla società francese, resta viva anche la pista Fenerbahce che già a gennaio aveva provato ad intentisificare i contatti ma senza successo.

L'eventuale cessione di Openda che si aggiungerebbe a quella di Jonathan David non intoccabile potrebbe determinare una vera e propria rivoluzione in attacco. La dirigenza bianconera valuta diversi nomi: da Kolo Muani a Pellegrino, passando per Davis e Gonzalo Ramos.

Si valuta Ismael Konè per la mediana

Non solo l'attacco. La Juventus valuta colpi importanti anche a centrocampo, così da amplicare il reparto di alternative a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Ismael Konè, rivelazione del campionato con la maglia del Sassuolo. Cinque gol e prestazioni di grande continuità per il classe 2002 che sarà prossimo avversario proprio della Vecchia Signora nel prossimo turno di Serie A.

Stando ad alcuni rumors, il club bianconero starebbe valutando di avanzare un'offerta concreta per il centrocampista canadese la cui valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro. Una cifra che la Juve potrebbe ricavare dalla cessione di Teun Koopmeiners, non intoccabile per Spalletti e nel mirino del Galatasaray per l'estate.

Konè rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus e darebbe freschezza, quanità, qualità ed inserimento alla mediana a disposizione di Spalletti.