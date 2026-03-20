Blindare i migliori calciatori presenti in rosa. E' questo uno degli obiettivi della Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera dovrà infatti far fronte a diverse offerte che potrebbero arrivare per i migliori giocatori a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi c'è sicuramente Khephren Thuram che sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain.

Possibile offerta del Psg per Thuram a giugno

Il club parigino avrebbe opzionato il centrocampista bianconero come rinforzo ideale per la mediana a disposizione di Luis Henrique.

Stando ad alcuni rumors, i campioni d'Europa in carica sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 55-60 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a cedere il 24enne a giugno. Molto dipenderà dalla reale offerte che arriverà da quel di Torino, con la Juve che vorrebbe trattenere il calciatore e starebbe valutando un rinnovo attorno ai 3-4 milioni di euro così da bloccare sul nascere ogni sorta di approccio dei top team europei. Altro aspetto da prendere in considerazione è legato alla qualificazione alla prossima Champions League, tassello fondamentale che permetterebbe ai bianconeri di programmare la prossima stagione ed essere competitiva sia in campionato che in Europa.

Oltre Thuram, altro centrocampista che piace soprattutto in Inghilterra è Manuel Locatelli. Il capitano sarebbe nel mirino del Manchester United che potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per convincere il club bianconero.

Idea Spinazzola per la fascia

La Juventus inizia anche a pianificare i primi acquisti per rinforzare la rosa. Uno dei reparti che potrebbe subire modifiche importanti sono le corsie esterne visto il possibile addio da parte di Kostic che non rinnoverà il proprio contratto e di Holm che non dovrebbe esser riscattato dal Bologna. Tra i nomi sui taccuino della dirigenza ci sarebbe anche quello di Leonardo Spinazzola che potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione.

Nonostante un ruolo da protagonista nella formazione di Antonio Conte, il classe 93 potrebbe terminare la sua avventura all'ombra del Vesuvio visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Stando ad alcuni rumors, in caso di mancato accordo tra gli azzurri e l'esterno italiano, la Juventus sarebbe pronta ad una nuova per riportarlo in quel Torino. I bianconeri potrebbero proporre un contratto biennale fino al 2028.

Altro profilo che resta nei radar della Vecchia Signora è quello di Zeki Celik che come Spinazzola potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Roma. I bianconeri sono alla finestra ma devono battere la concorrenza di diversi club europei, in particolare quelli di Premier molto interessati all'esterno giallorosso.