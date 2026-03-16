Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Marsiglia starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Jonathan David e sarebbe pronto a tentare l’affondo qualora riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League. Un’operazione che, almeno per il momento, resta legata ai risultati sportivi del club francese ma che potrebbe accendersi rapidamente nei prossimi mesi.

In casa Juventus, questa ipotesi non verrebbe accolta con particolare preoccupazione. Anzi, secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, una possibile cessione del centravanti non sarebbe affatto vista come un problema, soprattutto alla luce della stagione piuttosto anonima disputata finora dal canadese.

La Juve apre alla cessione

Arrivato a Torino a parametro zero, Jonathan David rappresenta per la Juventus un’operazione economicamente molto vantaggiosa. Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera potrebbe valutare con attenzione eventuali offerte che permettano di registrare una plusvalenza immediata.

Dal punto di vista tecnico, la stagione dell’attaccante non ha infatti rispettato pienamente le aspettative iniziali. Nonostante le qualità indiscusse del giocatore, il suo impatto nel sistema di gioco bianconero è stato piuttosto limitato e questo potrebbe spingere il club a prendere in considerazione una separazione anticipata.

Premier League alla finestra

L’eventuale assalto del Marsiglia, però, non sarebbe privo di ostacoli.

Su Jonathan David resta infatti forte l’interesse di diversi club di Premier League, pronti a tornare alla carica nel prossimo mercato estivo.

Già a gennaio Nottingham Forest, Tottenham e West Ham avevano provato a sondare il terreno per il centravanti canadese. Le tre società inglesi continuano a seguire con attenzione la sua situazione e potrebbero tentare un nuovo affondo nei prossimi mesi.

Molto dipenderà anche dal destino sportivo di queste squadre. Qualora riuscissero a salvarsi dalla retrocessione, le società di Premier League avrebbero infatti le risorse economiche e l’appeal necessari per inserirsi concretamente nella corsa a David, rendendo la competizione molto più complicata per il Marsiglia. Una sfida di mercato che potrebbe quindi animare la prossima estate.