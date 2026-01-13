Jasmine Paolini ha descritto con emozione l'esperienza di portare la torcia olimpica ad Atene: “Ero molto emozionata, non avrei mai immaginato di farlo nella mia vita, è stato un sogno e un privilegio. Con le Olimpiadi in Italia supportiamo tantissimo gli italiani. È stato bellissimo”.

Un sogno olimpico

La tennista ha raccontato di non aver mai pensato di vivere un’esperienza simile, definendola “un sogno e un privilegio”. La sua partecipazione alla staffetta della torcia olimpica ad Atene rappresenta un momento di grande significato personale e simbolico, in vista dei Giochi che si terranno in Italia.

Un legame con le Olimpiadi

Paolini ha sottolineato il valore di questo gesto in termini di vicinanza al pubblico italiano: “Con le Olimpiadi in Italia supportiamo tantissimo gli italiani”. Le sue parole evidenziano il ruolo della fiaccola come simbolo di unità e partecipazione, in un contesto che guarda con speranza e orgoglio all’appuntamento olimpico.

Durante una pausa dopo un’esibizione contro Elena Rybakina, Paolini ha condiviso queste riflessioni, mostrando gratitudine per l’opportunità e consapevolezza del valore simbolico del gesto.

La cerimonia di consegna della fiamma olimpica all’Italia si è svolta allo Stadio Panathinaiko di Atene, dove Paolini e il ciclista Filippo Ganna hanno partecipato come tedofori nell’ultima frazione della staffetta greca. La fiamma è poi arrivata in Italia a bordo di un volo Ita Airways, atterrando a Roma Fiumicino, con l’auspicio che i Giochi portino nuovi appassionati e diffondano i valori dello sport.