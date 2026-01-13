Il DP World Tour riprende la stagione con il Dubai Invitational, in programma dal 15 al 18 gennaio al Dubai Creek Resort, negli Emirati Arabi Uniti. Tra i partecipanti spiccano Rory McIlroy e tre golfisti italiani.

Dubai Invitational: i protagonisti

Il torneo si svolgerà dal 15 al 18 gennaio presso il Dubai Creek Resort. Saranno 60 i professionisti in gara, tra cui Rory McIlroy, vincitore della Race to Dubai nella passata stagione, Tommy Fleetwood, campione in carica, e altri nomi di rilievo come Thriston Lawrence, Nicolai Hojgaard, Ryan Fox, Patrick Reed, Shane Lowry ed Eugenio Chacarra.

Il montepremi ammonta a 2,75 milioni di dollari, con 3.500 punti in palio per la Race to Dubai.

Gli italiani in gara

Saranno tre gli azzurri al via: Francesco Molinari, assente dai campi dal NedBank Golf Challenge di dicembre, ma reduce da una lunga preparazione; Guido Migliozzi, 52° al NedBank Golf Challenge e 89° all’Alfred Dunhill Championship; e Matteo Manassero, pronto a guadagnare punti preziosi per la stagione.

Il format del torneo

Il Dubai Invitational è un torneo pro‑am a campo limitato, nato nel 2024 e con cadenza biennale. Si tiene al Dubai Creek Golf & Yacht Club e prevede la partecipazione di 60 professionisti e 60 dilettanti nei primi tre turni. Solo i professionisti disputeranno l’ultimo round. L’unica edizione finora disputata ha visto trionfare Tommy Fleetwood, che ha preceduto Thriston Lawrence e Rory McIlroy di un colpo.