Julian Alaphilippe, il campione francese due volte iridato, ha suscitato un acceso dibattito sul futuro del ciclismo, confrontando la sua generazione con quella dei corridori più giovani. Le sue parole riflettono una preoccupazione profonda su come l’uso sempre crescente dei dati e della tecnologia stia cambiando il volto di uno sport che, secondo lui, dovrebbe rimanere umano e romantico.

Alaphilippe: 'Lo sport è diventato più misurabile'

Tra il 2018 e il 2021, Alaphilippe è emerso come una figura dominante nel panorama del ciclismo, conquistando importanti vittorie e affermandosi tra i migliori corridori del mondo.

Il suo tipico modo di interpretare il ciclismo, istintivo e generoso, a volte un po' folle, sembra contrastare con l’approccio scientifico che ha poi preso il sopravvento. Il ricorso sempre più massiccio alla tecnologia e ai numeri ha cambiato gerarchie e regole del ciclismo, portando rapidamente alla ribalta una nuova generazione di campioni e mettendo Alaphilippe un po' più in disparte.

"Lo sport è diventato più strutturato e misurabile”, spiega, sottolineando come la tecnologia abbia influenzato non solo le performance, ma anche la mentalità dei corridori. In un’intervista rilasciata a Matt Stephens per Sigma Sports Unplugged, Alaphilippe ha tracciato un confine netto tra l’utilizzo dei dati e l’importanza di vivere l’esperienza della corsa.

"A volte mi sento un po' triste, perché quando parlo con alcuni ragazzi, non sognano più di vincere le gare. Sono felici solo perché hanno fatto un buon test di cinque minuti, perché hanno buoni numeri".

Questa osservazione mette in luce un approccio completamente diverso tra due generazioni di corridori anagraficamente molto vicine. Il campione francese non ignora le ragioni che spingono i giovani corridori a perseguire un approccio così orientato ai dati. In un contesto agonistico dove le opportunità sono sempre più limitate e le pressioni esterne aumentano, questo metodo così scientifico diventa una sorta di ancora di salvezza.

Tuttavia, Alaphilippe insiste sull'importanza di mantenere il legame con l’essenza stessa del ciclismo, sottolineando che "i numeri dovrebbero essere dietro gli occhi, non davanti".

Questa affermazione racchiude un importante messaggio: per essere un vero ciclista, è indispensabile ascoltare il proprio corpo e intuire il momento giusto per agire, al di là dei dati letti su un misuratore di potenza.

Alaphilippe ha rivelato le sue emozioni riguardo al cambiamento culturale che sta travolgendo il mondo del ciclismo. "So che sono davvero lontano dal diventare il migliore. Non sono una macchina", ha detto, ma è convinto che quando si sente in forma e può seguire il proprio istinto, ha ancora molto da offrire. Crede fermamente che questa connessione emotiva con la bici e con la corsa sia ciò che distingue un campione da un semplice atleta.

'Vedo persone che non vanno in bici se non hanno un computer'

Alaphilippe ha espresso la sua preoccupazione per l'ossessione tecnologica dei giovani colleghi. "Vedo che alcune persone non possono andare in bici se non hanno tutti questi computer", avverte. "Ti siedi e guardi solo i numeri, il programma, il computer, non guardi gli alberi intorno, il cielo, anche se è grigio, non ti importa perché stai guardando il tuo misuratore di potenza. È un po' triste", afferma, richiamando l’attenzione sull’aspetto più umano e autentico della professione.

Questa riflessione non è solo una questione di nostalgia; è anche una considerazione pragmatica. Alaphilippe crede che la gioia e la consapevolezza siano parte integrante della prestazione atletica.

Quando il ciclista vive la corsa come un’esperienza sensoriale, riesce a esprimere meglio il suo talento ed eccellere nel suo sport. In conclusione, le riflessioni di Julian Alaphilippe rappresentano un monito per il futuro del ciclismo, un invito a riscoprire il piacere genuino della corsa, al di là dei numeri e dei programmi di allenamento.