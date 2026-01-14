La SuperLega di pallavolo maschile offre un turno infrasettimanale in programma tra oggi e domani (14 e 15 gennaio), valido per la 16ma giornata di Regular Season. Tra gli incroci importanti per la classifica spicca senza dubbio il big match del PalaPanini tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, con fischio di inizio alle ore 20.30. Il quadro della classifica si è ridisegnato nell’ultimo fine settimana: Perugia ha conquistato la vetta portandosi a +2 su Verona e Trento, sfruttando il mezzo passo falso al tie-break dei dolomitici proprio contro gli scaligeri.

Alle spalle, Modena resta quarta ma ha visto ridursi il margine sulle inseguitrici dopo la sconfitta sul campo della Sir. In questo contesto, il confronto tra emiliani e trentini assume un valore molto alto, mettendo di fronte due squadre chiamate a reagire dopo una battuta d’arresto arrivata al termine di un periodo positivo. Il match tra Valsa Group Modena e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I precedenti tra Modena e Trento

Quella del PalaPanini sarà il confronto ufficiale numero novantuno tra Modena Volley e Trentino Volley. Il bilancio complessivo sorride a Trento, avanti 55-35, anche grazie a diciassette successi ottenuti negli ultimi ventitré incontri.

Il primo incrocio assoluto risale al 29 ottobre 2000, proprio in Emilia, con una netta vittoria modenese per 3-0. Il PalaPanini è inoltre l’impianto in cui Trento ha disputato più gare in trasferta nella propria storia, ben 45, ottenendo 21 vittorie; l’ultima il 6 gennaio 2025, con un 3-1 in una gara di regular season per molti versi simile a quella in programma. Le due squadre si affrontano per la terza volta in questa stagione: oltre al match di campionato del 3 dicembre, vinto 3-0 dall’Itas, resta agli archivi anche la sfida del Trofeo “Ferramenta Astori” disputata a Montichiari, ancora una volta favorevole ai trentini per 3-1. Numeri e precedenti che aggiungono ulteriore fascino a un confronto sempre carico di significati.

Le altre partite della 16ma giornata

Il turno infrasettimanale prenderà il via oggi all’Allianz Cloud con la sfida delle 19.30 tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza- A seguire, alle 20.30, quattro gare in contemporanea, oltre a Modena-Trento, scenderà in campo Cuneo, che ospita la capolista Sir Susa Scai Perugia, mentre al PalaSavelli di Porto San Giorgio va in scena il derby delle Marche tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova. Sempre alle 20.30, al Pala AGSM AIM, spazio al derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova. Il programma si chiuderà giovedì sera alle 20.30 con il match tra Cisterna Volley e Vero Volley Monza.