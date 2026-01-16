Si è concluso alla Trident Arena di San Paolo il cammino della nazionale italiana nella Kings World Cup Nations 2026, il torneo per nazioni della Kings League. Dopo una fase a gironi impeccabile, con tre vittorie contro Francia, Polonia e Algeria, gli Azzurri sono stati eliminati ai quarti di finale dal Brasile, campione in carica.

Eliminazione ai quarti di finale

La partita contro i padroni di casa si è chiusa con un netto 15‑5 in favore del Brasile. Nonostante un avvio equilibrato e la determinazione mostrata dal gruppo italiano, la superiorità tecnica dei verdeoro ha avuto la meglio.

Il Brasile, vincitore dell’edizione precedente disputata all’Allianz Stadium di Torino contro la Colombia, ha imposto il proprio ritmo e controllo del gioco.

Bilancio e prossimi appuntamenti

Per l’Italia restano le buone prestazioni offerte durante tutto il torneo e la conferma di poter competere ai massimi livelli della categoria. La competizione entra ora nella sua fase decisiva: giovedì 15 gennaio si disputeranno le semifinali, con il Messico, reduce dal successo sulla Francia, che affronterà il Brasile. Le altre semifinali vedranno sfidarsi Cile contro Germania e Spagna contro Stati Uniti. La finale è in programma sabato 17 gennaio all’Allianz Parque di San Paolo, dove sarà assegnato il titolo mondiale.

Tutte le partite sono disponibili in diretta sui canali ufficiali YouTube e Twitch della Kings League e gratuitamente sulla piattaforma DAZN.

