Roger Federer è tornato in campo alla Rod Laver Arena, disputando un allenamento con Casper Ruud, numero tredici del ranking ATP, in preparazione degli Australian Open. Lo svizzero, 44 anni, ha concluso la sessione con un tie‑break vinto per 7‑2, regalando al pubblico un momento emozionante.

Federer ha mostrato la sua inconfondibile classe nonostante l’assenza dai campi. Escludendo la Laver Cup, il suo ultimo match ufficiale risale ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Il tie‑break, terminato con un netto 7‑2, ha confermato che il suo talento è intatto.

L'allenamento nel dettaglio

La sessione è durata circa quaranta minuti e si è conclusa con un tie-break. Federer ha dominato il confronto, imponendosi con un punteggio netto che ha entusiasmato gli appassionati presenti.

Il contesto e i prossimi appuntamenti

L’allenamento precede l’esordio di Ruud nel torneo, dove affronterà Mattia Bellucci. Federer, invece, sarà protagonista di un’esibizione sabato sera, durante la cerimonia di apertura degli Australian Open, insieme ad altre leggende come Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Pat Rafter.

Federer è tornato alla Rod Laver Arena per la prima volta dal 2020, offrendo al pubblico colpi iconici e mostrando una forma sorprendente. Il tie‑break, vinto con un netto 7‑2, ha suscitato applausi e commenti entusiasti.