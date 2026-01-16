Cagliari sarà la sede della prima regata preliminare della 38ª America’s Cup. L’annuncio è stato dato dalle istituzioni regionali e dagli organizzatori, confermando il ruolo centrale della città sarda nell’avvio della prestigiosa competizione velica internazionale.

La scelta di Cagliari come teatro della regata preliminare rappresenta un riconoscimento importante per la città e per la Sardegna, che si prepara ad accogliere atleti, tecnici e appassionati da tutto il mondo. L’evento segna un nuovo capitolo nella storia sportiva locale, consolidando la reputazione di Cagliari come punto di riferimento per la vela internazionale.

L'annuncio delle istituzioni

«Un grande evento, per noi è stato un mezzo miracolo, non solo quello di averlo portato a Cagliari, ma anche di aver tenuto riservata la notizia per otto mesi di trattative davvero complesse», ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu. La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’economia locale e per la visibilità internazionale della Sardegna.

I protagonisti della presentazione

Alla presentazione dell’accordo hanno partecipato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, e in videocollegamento il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

L’evento rappresenta un’opportunità significativa per la promozione del territorio e per l’intero movimento velico italiano.

La regata preliminare di Cagliari anticipa la Louis Vuitton Cup, che si svolgerà successivamente a Napoli, confermando l’Italia come protagonista della scena velica internazionale.

Le regate preliminari: il contesto

Le regate preliminari sono una fase di avvicinamento alla competizione principale dell’America’s Cup, offrendo ai team la possibilità di confrontarsi in condizioni di gara reali e di testare le proprie imbarcazioni e strategie. Cagliari, con il suo golfo e le sue condizioni ideali per la vela, si prepara dunque ad accogliere una delle tappe più attese del calendario velico mondiale.