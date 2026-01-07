Lorenzo Musetti ha iniziato il 2026 con una vittoria significativa: nel torneo ATP 250 di Hong Kong, il tennista italiano ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale.

L'incontro

Il tennista di Carrara ha ceduto il primo set al tie‑break (6‑7(3)), ma ha reagito con determinazione nei due parziali successivi, imponendosi 6‑2 e 6‑4. “Tomas ha iniziato bene, servendo in modo efficace, e ho fatto fatica a trovare il ritmo. Con il passare del match ho giocato con maggiore intensità, e sono contento della vittoria”, ha commentato Musetti al termine dell’incontro.

Il contesto

Musetti, testa di serie numero uno per la settima volta in un torneo ATP, ha sottolineato il suo legame speciale con la città: “A Hong Kong mi trovo bene, mi sento come a casa. Il pubblico mi ha accolto calorosamente, e l’impianto è migliorato. Sono sempre contento di iniziare l’anno qui, e spero che questa sia una lunga settimana”.

Ora il tennista toscano affronterà nei quarti il vincente tra il talento locale Coleman Wong e il canadese Gabriel Diallo.

La rimonta

Musetti ha impiegato circa due ore e quaranta minuti per completare la rimonta, dimostrando una prestazione solida nei momenti decisivi. L'incontro è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con Musetti che ha trovato ritmo e incisività soprattutto nel secondo set, mentre nel terzo ha sfruttato una palla break nel nono gioco per prendere il largo e chiudere al servizio.

La vittoria rappresenta un ottimo inizio di stagione, confermando la capacità di Musetti di reagire nei momenti chiave e di esprimersi al meglio sul cemento.