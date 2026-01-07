Serata intensa in NBA, con i Los Angeles Lakers che hanno conquistato una vittoria importante contro i New Orleans Pelicans grazie alle prestazioni di LeBron James e Luka Doncic, mentre i San Antonio Spurs sono stati battuti di misura dai Memphis Grizzlies.

Lakers vincenti con LeBron e Doncic

I Lakers hanno superato i Pelicans con il punteggio di 111‑103, grazie a una prestazione di alto livello di LeBron James e Luka Doncic, entrambi autori di trenta punti. Il quarto periodo è stato decisivo, con i Lakers che hanno chiuso con un parziale di 32‑17, ribaltando la situazione e assicurandosi il successo.

Per i Pelicans, Trey Murphy III si è distinto con 41 punti, segnando il suo massimo in carriera.

I Grizzlies battono gli Spurs

I San Antonio Spurs hanno perso contro i Memphis Grizzlies per 106‑105. Victor Wembanyama, tornato in campo, ha segnato trenta punti, ma la squadra texana non è riuscita a portare a casa la vittoria. Memphis ha avuto un ruolo decisivo con le prestazioni di Cam Spencer e Santi Aldama, che hanno guidato la rimonta finale dei Grizzlies.

Gli altri risultati NBA

Nelle altre partite NBA, i Dallas Mavericks hanno vinto a Sacramento 100‑98 con una tripla decisiva di Brandon Williams. I Minnesota Timberwolves hanno superato Miami 122‑94, mentre i Washington Wizards hanno battuto gli Orlando Magic 120‑112.

Infine, i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto gli Indiana Pacers 120‑116 con Darius Garland autore di 29 punti.

La situazione nelle conference

La vittoria dei Lakers permette loro di avvicinarsi alle posizioni di vertice nella Western Conference. Gli Spurs, nonostante la sconfitta, restano in una posizione competitiva, mentre Memphis conferma la propria solidità anche in assenza di alcuni titolari.