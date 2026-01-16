L’Italia maschile di rugby a 7, guidata dal tecnico Matteo Mazzantini, è pronta a scendere in campo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L'obiettivo è conquistare la promozione nel SVNS 2, durante l’unica tappa del SVNS 3, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Il programma e le avversarie

Gli Azzurri sono stati inseriti nella Pool B insieme a Belgio, Canada e Madagascar. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno al tabellone a eliminazione diretta, mentre le altre si contenderanno il quinto posto.

Sabato 17 gennaio l’Italia affronterà il Canada alle 8.50 (ora italiana), il Madagascar alle 11.44 e il Belgio alle 15.00.

Domenica 18 gennaio si svolgeranno le semifinali e le finali: per ottenere la promozione sarà necessario vincere la semifinale.

Obiettivi e prospettive

La promozione nel SVNS 2 rappresenta un traguardo importante. In caso di ulteriore successo, l’Italia potrebbe qualificarsi per la rassegna iridata del 2026 e partecipare alle SVNS Series del 2027.

La tappa di Dubai del SVNS 3 è l’unica in calendario per questa divisione: le prime due classificate accederanno al SVNS 2. Tra le avversarie dell’Italia figurano Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga. Nel SVNS 2 sono già qualificate Kenya, Stati Uniti, Germania e Uruguay. Questo percorso rappresenta una via concreta verso i Mondiali e le World Championship Series.