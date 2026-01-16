Venerdì 16 gennaio a Tarvisio si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Le atlete hanno avuto a disposizione un ultimo test per familiarizzare con la pista e individuare le traiettorie migliori in vista della gara ufficiale.

La seconda prova

La prova è iniziata alle ore 11:00, con Sofia Goggia che ha scelto un approccio prudente nella prima sessione, per poi aumentare l’intensità nel secondo test, indossando il pettorale numero 11. L’obiettivo principale era studiare le linee della pista in preparazione della gara di sabato.

Nella prima prova, l’austriaca Nina Ortlieb aveva ottenuto il miglior tempo, seguita da Kira Weidle‑Winkelmann (Germania), Cornelia Huetter (Austria) e l’azzurra Nadia Delago, quarta. La sorprendente andorrana Cande Moreno, con il pettorale 51, aveva ottenuto il quinto tempo. Lindsey Vonn, veterana americana, aveva chiuso settima, avendo alzato il piede nella seconda metà del tracciato.

Le atlete italiane

Oltre a Sofia Goggia, partita con il pettorale 11, erano presenti altre atlete italiane: Laura Pirovano (pettorale 13), Nicol Delago (17), Elena Curtoni (25), Nadia Delago (29), Sara Thaler (35), Roberta Melesi (38) e Sara Allemand (48). In totale, alla prova erano iscritte 54 sciatrici.

Il programma di Tarvisio

La tappa di Tarvisio prevede un intenso fine settimana di gare femminili: la prima prova cronometrata si è svolta giovedì 15 gennaio alle ore 11:00, seguita dalla seconda prova venerdì 16 gennaio alla stessa ora. Sabato 17 gennaio è in programma la discesa libera, con partenza alle 10:45, mentre domenica 18 gennaio si chiuderà con il Super‑G, in partenza alle 11:15. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai2 e RaiSport + HD, in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.