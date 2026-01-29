La Coppa del Mondo di salto con gli sci fa tappa a Willingen, in Germania. Il programma prevede un'inedita unione di gare maschili e femminili nello stesso impianto, un evento che non si verificava da Engelberg. Il trampolino Mühlenkopfschanze, noto per la sua imponenza e per i rischi legati al vento frontale, sarà teatro venerdì di una prova a squadre miste. Il weekend sarà poi dedicato alle due competizioni individuali, maschile e femminile.

Il trampolino Mühlenkopfschanze e la storia della tappa

Il Mühlenkopfschanze è il Large Hill più imponente del circuito.

Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente insidioso quando il vento spira frontalmente, aumentando il rischio di atterraggi a distanze eccessive. La tappa di Willingen segna la tredicesima presenza per il circuito maschile su questo trampolino, che ha ospitato 42 competizioni a partire dall'8 gennaio 1995. Tra i vincitori delle ultime dieci edizioni spiccano nomi di rilievo come Peter Prevc, Andreas Wellinger, Daniel‑Andre Tande, Johann Andre Forfang, Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi, Stephan Leyhe, Halvor Egner Granerud e Daniel Tschofenig.

Programma gare e anticipazioni

La novità principale di questa tappa è la coabitazione di atleti uomini e donne sullo stesso trampolino, un format che non si vedeva da Engelberg.

Venerdì si svolgerà la prova a squadre miste. Sabato e domenica saranno invece dedicate alle gare individuali, che rappresentano l'ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026.

Calendario e contesto olimpico

La tappa di Willingen, inserita nel calendario ufficiale della Coppa del Mondo maschile 2025‑2026, è confermata con la prova a squadre miste il 30 gennaio e le gare individuali il 31 gennaio e il 1° febbraio. Questo evento si configura come l'ultimo banco di prova significativo prima dei Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina 2026.